Служащие СОБР Астаны выясняли, кто лучше

Специальный отряд быстрого реагирования ДВД Астаны провел спартакиаду для сотрудников, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на страницу департамента в Facebook.
Программа спартакиады включала в себя такие виды соревнований, как лыжные гонки, волейбол, мини-футбол, плавание, стрельба из боевого оружия, самбо, подтягиванию на перекладине. Судьи, оценивавшие результаты состязаний, особо отметили высокий уровень подготовки и профессионализм всех участников без исключения.
Командам и сотрудникам, занявшим призовые места, были вручены кубки и дипломы. В соревнованиях победила команда 3-й роты СОБР ДВД Астаны. Второе место заняла 4-я рота СОБР ДВД Астаны. Тройку призеров замкнуло командование СОБР ДВД Астаны.
В течение года сотрудники СОБРа принимали активное участие в соревнованиях по различным спортивным дисциплинам. Проведение подобных соревнований укрепляет не только боевой дух, но и повышают мастерство, укрепляет здоровье и пропагандирует здоровый образа жизни, отметили организаторы.