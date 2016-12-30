Служащие СОБР Астаны выясняли, кто лучше

Спорт
Азамат Сыздыкбаев
Специальный отряд быстрого реагирования ДВД Астаны провел спартакиаду для сотрудников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу департамента в Facebook.

Программа спартакиады включала в себя такие виды соревнований, как лыжные гонки, волейбол, мини-футбол, плавание, стрельба из боевого оружия, самбо, подтягиванию на перекладине. Судьи, оценивавшие результаты состязаний, особо отметили высокий уровень подготовки и профессионализм всех участников без исключения.

Командам и сотрудникам, занявшим призовые места, были вручены кубки и дипломы. В соревнованиях победила команда 3-й роты СОБР ДВД Астаны. Второе место заняла 4-я рота СОБР ДВД Астаны. Тройку призеров замкнуло командование СОБР ДВД Астаны.

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В течение года сотрудники СОБРа принимали активное участие в соревнованиях по различным спортивным дисциплинам. Проведение подобных соревнований укрепляет не только боевой дух, но и повышают мастерство, укрепляет здоровье и пропагандирует здоровый образа жизни, отметили организаторы.

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