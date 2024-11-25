Служба охраны президента обратилась к жителям Астаны

В ведомстве предупредили жителей города о перекрытии улиц и полетах фронтовой авиации
В рамках подготовки и проведения заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств, 27-28 ноября на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств, передает Kazpravda.kz
Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных сил РК, в том числе военной авиации и техники.
Кроме того, 27 ноября запланированы полеты фронтовой авиации МО РК над Астаной.
«Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня», - добавили в СГО.