Служба охраны президента обратилась к жителям Астаны

В ведомстве предупредили жителей города о перекрытии улиц и полетах фронтовой авиации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках подготовки и проведения заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств, 27-28 ноября на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств, передает Kazpravda.kz

Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных сил РК, в том числе военной авиации и техники.

Кроме того, 27 ноября запланированы полеты фронтовой авиации МО РК над Астаной.

«Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня», - добавили в СГО.