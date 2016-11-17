​Служители Фемиды соберутся на съезд

VII съезд судей республики запланирован 21 ноября в Астане во Дворце Независимости. Предполагается, что в его работе примет участие Глава государства. На форум прибудут порядка 700 делегатов и гостей. Об этом сообщил председатель Союза судей РК Мусабек Алимбеков вчера на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
На VII съезде ожидается подведение итогов работы судебной системы, принятие нового проекта Кодекса судейской этики. Это обусловлено возросшими требованиями общества к профессиональному и моральному облику судьи. В новом проекте кодекса пересмотрены нормы и положения, регламентирующие этическую основу поведения судей в профессиональной деятельности, обществе, семье и быту. Основные принципы, которые легли в основу документа, – это независимость, объективность, честность и неподкупность, соблюдение этических норм, равенство, компетентность и старательность. В проекте кодекса учтены положения «Бангалорских принципов поведения судей», которые были одобрены Венецианской комиссией.
Было отмечено, что все шаги Плана нации, закрепленные за судебной системой, успешно реализованы. Высший судебный совет стал автономным учреждением и выстроил системную работу по отбору и назначению судей. Институт правосудия преобразован в Академию при Верховном суде. Реформирована деятельность Судебного жюри, которое позволило гражданам напрямую обращаться в данный институт с жалобами на действия судей. К задачам жюри относится оценка профессионального уровня судей через каждые пять лет, а также проверка знаний при участии в конкурсе на должность в вышестоящем суде. При этом тщательно анализируется вся предыдущая деятельность служителя Фемиды, качество его работы, результаты проверок по обращениям граждан.
– Всего через эту процедуру в текущем году пройдут впервые 1 220 судей республики. Уже проведена такая оценка в отношении 906 судей, свыше 40 из них получили неудовлетворительную оценку, – проинформировал Мусабек Алимбеков.
Как сообщил спикер, ужесточены требования к кандидатам в судьи и усилена система их отбора. Уже в текущем году по новым правилам назначены 120 судей.