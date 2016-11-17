​Служители Фемиды соберутся на съезд

VII съезд судей республики запланирован 21 ноября в Астане во Дворце Независимости. Предпола­гается, что в его работе примет участие Глава государства. На форум прибудут порядка 700 делегатов и гостей. Об этом сообщил председатель Союза судей РК Мусабек Алимбеков вчера на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

На VII съезде ожидается подведение итогов работы судебной системы, принятие нового проекта Кодекса судейской этики. Это обусловлено возросшими требованиями общества к профессиональному и моральному облику судьи. В новом проекте кодекса пересмотрены нормы и положения, регламентирующие этическую основу поведения судей в профессиональной деятельности, обществе, семье и быту. Основные принципы, которые легли в основу документа, – это независимость, объективность, честность и неподкупность, соблюдение этических норм, равенство, компетентность и старательность. В проекте кодекса учтены положения «Бангалорских принципов поведения судей», которые были одобрены Венецианской комиссией.

Было отмечено, что все шаги Плана нации, закрепленные за судебной сис­темой, успешно реализованы. Высший судебный совет стал автономным учреждением и выстроил системную работу по отбору и назначению судей. Институт правосудия преобразован в Академию при Верховном суде. Реформирована деятельность Судебного жюри, которое позволило гражданам напрямую обращаться в данный институт с жалобами на действия судей. К задачам жюри относится оценка профессионального уровня судей через каждые пять лет, а также проверка знаний при участии в конкурсе на должность в вышестоящем суде. При этом тщательно анализируется вся предыдущая деятельность служителя Фемиды, качество его работы, результаты проверок по обращениям граждан.

– Всего через эту процедуру в текущем году пройдут впервые 1 220 судей республики. Уже проведена такая оценка в отношении 906 судей, свыше 40 из них получили неудовлетворительную оценку, – проинформировал Мусабек Алимбеков.

Как сообщил спикер, ужесточены требования к кандидатам в судьи и усилена система их отбора. Уже в текущем году по новым правилам наз­начены 120 судей.