Служу Республике Казахстан!

Как отметили в ходе брифинга в СЦК, большинство призывников направят в вооруженные силы – более семи тысяч человек, а также в Нацгвардию – свыше шес­ти тысяч граждан. Порядка трех тысяч отправится в Пограничную службу КНБ РК, 300 – в МЧС и еще около 80 ребят уже ждут в Службе государственной охраны.

Для осуществления кампании на базе призывных пунк­тов местных исполнительных органов организована работа 195 городских и районных призывных комиссий.

Заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев проинформировал о проектах, нацеленных на повышение престижа и привлекательности воинской службы. Так, были заключены договоры с более чем 40 вузами страны, благодаря которым молодые люди, исполнившие свой гражданский долг, смогут в течение двух лет после службы поступить в вуз на платной основе без необходимости сдачи ЕНТ. Отличившиеся на воинской службе солдаты будут обучаться бесплатно. Для этой категории выделено 3 000 мест.

Есть и еще одно преимущество воинской службы: в учебных центрах сейчас осуществляется подготовка солдат по военно-учетным специальностям, родственным гражданским, востребованным в реальном секторе экономики с выдачей соответствующих свидетельств.

– На сегодняшний день уже почти трем с половиной тысячам военнослужащих срочной службы предоставлена отсрочка платежей по займам, – добавил Дархан Ахмедиев.

Он сообщил и о том, кто имеет право на отсрочку и освобождение от воинской службы. В эту категорию подпадают молодые люди, которые проходят обучение, состоящие в браке и имеющие детей, занятые уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи. Такое же право предоставлено педагогам и врачам, осуществляющим профессиональную деятельность.