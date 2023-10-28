Смаилов навестил пострадавших шахтеров

Правительство
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Горняков, получивших увечья на шахте имени Костенко, обеспечат жильем, помогут с погашением кредитов, обучением детей, передает Kazpravda.kz

Фото: сайт правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил горняков, пострадавших в результате пожара на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает сайт Кабмина республики.

Лечение в многопрофильной больнице имени профессора Х.Ж.Макажанова получают 20 пострадавших.

Пациенты полностью обследованы с применением различных аппаратов, в том числе КТ и УЗИ, а также привлечением специалистов разных профилей.

У большинства из них – отравление газами, при этом у всех состояние стабильное, угрозы жизни нет.

"Желаю вам быстрее выздороветь и вернуться к семьям", – сказал Смаилов.

Один из горняков спросил, на какую помощь могут рассчитывать семьи погибших шахтеров.

"Это действительно большая катастрофа. Мы очень сожалеем и скорбим, разделяем эту горечь. Сегодня глава государства дал поручения – семьям погибших выделят все необходимые средства. Полностью поддержим: жилье, погашение кредитов, обучение детям, единовременные выплаты. Все это будет обеспечено", – сказал премьер.

#Алихан Смаилов #АрселорМиттал Темиртау #пострадавшие #АО #шахта имени Костенко

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