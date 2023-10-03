Смаилов поручил выработать новые подходы по внедрению инновационных технологий

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Развитие обрабатывающей промышленности Казахстана рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства РК

Заслушав выступающих, Алихан Смаилов напомнил, что в послании народу глава государства определил наиболее важной задачей формирование прочного промышленного каркаса страны. При этом основой успешного развития промышленности любого государства является именно обрабатывающий сектор.

«В рамках Карты индустриализации в этом году запланирован ввод 170 проектов в пищевой промышленности, стройиндустрии, машиностроении, металлургии и других отраслях. Это позволит создать около 12,5 тысячи постоянных рабочих мест», — отметил премьер.

Он добавил, что по поручению президента уже готовится перечень наиболее крупных проектов по созданию кластеров высокого передела в ряде приоритетных направлений. В частности, в нефте-, газо- и углехимии, глубокой переработке металлов, урановой промышленности, машиностроении, производстве автокомпонентов, удобрений и др.

«В этой работе будет предусмотрено максимальное использование внутренних ресурсов, а также задействован потенциал оффтейк-контрактов», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Как отметил премьер, на стадии реализации находятся проекты по производству бутадиена и полиэтилена. Вместе с тем Международный центр развития нефтегазового машиностроения ведет эффективную работу по локализации производств международных компаний и трансферту технологий. Так, уже введен ряд новых проектов по выпуску детекторов газа, насосов и датчиков давления.

По его словам, в рамках оборонно-промышленного комплекса также будут обеспечиваться высокая доля локализации и трансферт современных технологий. При этом для поддержки отечественных предприятий до конца года будет специально создан Фонд развития оборонно-промышленного комплекса.

Наряду с этим по поручению Главы государства готовится проект Комплексного плана по развитию машиностроительной отрасли.

«Его реализация позволит повысить производство в данной сфере более чем в 2 раза, увеличить объем экспорта почти в 3 раза, а инвестиций в основной капитал – в 1,5 раза», — сказал Алихан Смаилов.

В текущем году будет также актуализирована Дорожная карта развития легкой промышленности. В ней предусмотрят такие меры, как возмещение инвестиционных затрат при создании текстильных производств и поддержка отечественных производителей при госзакупках.

«В целом все основные направления и задачи по развитию обрабатывающего сектора уже намечены. Теперь необходимо обеспечить их активную реализацию», — подчеркнул премьер-министр.

В заключение он обозначил необходимость выработать новые подходы по внедрению на предприятиях инновационных технологий, механизм приоритетного обеспечения крупных проектов инфраструктурой и запасами ресурсов, а также активизировать работу по привлечению инвестиций.

#Смаилов #поручение #инновации #технологии #премьер

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