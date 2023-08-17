Смаилов потребовал ускорить запуск важных энергетических проектов в Мангистауской области

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Вопросы повышения стабильности электроснабжения западного региона, в частности Мангистауской области, рассмотрены на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Участникам был представлен доклад о ходе ремонтных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и принимаемых мерах по стабилизации электроснабжения Мангистауской области в целом.

Так, в рамках реализации оперативных мер планируется завершить проект по усилению Западной энергозоны путем строительства новых электросетевых объектов. Это позволит свести к минимуму случаи ограничения потребителей, так как даже при отключении энергоблоков МАЭК нехватка электроэнергии будет покрываться по транзиту Уральск – Атырау – Мангистау.

Вместе с тем с учетом прогнозируемого роста потребления электрической энергии в Мангистауской области разработан ряд долгосрочных мер. Среди них – объединение Западной энергетический системы с Единой энергосистемой Казахстана путем строительства ЛЭП 500кВ, а также запуск проектов новой генерации в Западной зоне. Речь идет как о газовых станциях базовой и маневренной генерации, так и о строительстве гибридных станций на основе возобновляемых источников энергии. Параллельно с этим будет проводиться модернизация действующих станций региона.

Премьер-министр потребовал ускорить реализацию необходимых для Мангистауской области проектов в сфере энергетики и таргетировать в качестве целевых сроков ближайшие 2024-2026 годы, а не 2027-2028 годы, как это планировалось ранее. 

Алихан Смаилов также подчеркнул необходимость до конца года закончить работу по стабилизации электроснабжения региона для предотвращения веерных отключений потребителей. 

#Смаилов #премьер-министр #энергетика #инфраструктура #Мангистауская область

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