Смаилов потребовал ввести в эксплуатацию новые медобъекты в селах до конца года

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Премьер отметил, что министру и акимам регионов нужно активизировать работу в этом направлении

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В рамках нацпроекта, реализуемого по исполнение поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, в регионах планируется открытие 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Среди них 257 медпунктов, 238 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий. В этом году ведется строительство 99 объектов. На сегодня 20 из них уже завершены, по остальным работы продолжаются.

Кроме того, нацпроектом предусматривается модернизация 32 многопрофильных центральных районных больниц с открытием инсультных центров, отделений кардиологии, реанимации, реабилитации, а также оснащением современным оборудованием.

Премьер-министр указал, что акиматам Карагандинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской и нескольких других областей нужно ускорить работу по возведению новых объектов ПМСП и обеспечить их ввод до конца года.

«Реализация нацпроекта находится на контроле правительства. Министру и акимам регионов нужно активизировать работу в этом направлении», — сказал Алихан Смаилов.

 

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