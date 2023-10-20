Смаилов провел заседание Госкомиссии по вопросам модернизации экономики

В пятницу, 20 октября, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

Фото: primeminister.kz

Участники обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов в Шымкенте и Алматы, вопросы налогообложения оборудования для IT-сферы и сельского хозяйства, а также ряд других.

Наряду с этим рассмотрены меры по дальнейшему развитию горно-металлургического комплекса республики.