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Сменился заместитель начальника Службы государственной охраны РК
Ансаган Балтабеков назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Распоряжением Главы государства Балтабеков Ансаган Скендерович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.
Другим Распоряжением Главы государства Байбосынов Батырбек Бердыбаевич освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.