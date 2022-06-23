Свежий выпуск
Смерть близ зимовки
Насихат Оркушпаева

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области огласили приговор по делу об убийстве 60-летнего пастуха. Подсудимого приговорили к десяти годам тюрьмы.

В феврале этого года все новостные сводки облетела информация о поисках пастуха, который вышел из скотоводческого хозяйства на участке Сарыкаска до города Кульсары, но до места так и не добрался. Сначала мужчину самостоятельно искали его родные и близкие. После они обратились к полицейским и спасателям. Но мужчину уже не найдут живым.

«Судом установлено, что 25 января 2022 года подозреваемый, распивая спиртные напитки с погибшим и его помощником, поссорился с первым, – сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области. – Тот, взяв со стола кухонный нож, начал размахивать им перед подсудимым».

В итоге подозреваемый вытащил из автомобиля веревку, связал ею пастуха и нанес ему ножевые удары. Убийство произошло на одной из зимовок Жылыойского района.

Подсудимого признали виновным, его осудили на десять лет тюрьмы. Приговор не вступил в законную силу.

Популярное

Все
Через тернии – к мечте стать полицейским
В кумысном промысле душа необходима
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
Лето в «Заколдованном Нур-Султане»
Брал на дело, потратил на кудалык
Инициативы повышенной важности
Труженик эпохи независимого Казахстана
По долгу службы и зову сердца
«Не дразните собак, не гоняйте кошек…»
Свежий взгляд на рутинную работу
Инструменты укрепления единства
Обитель искусства
Где жить бездомышам?
Съедают подчистую
Наша работа – о госслужащих забота!
Нас не слышат!
Прежде всего – контроль
Мы убиваем их, они убивают нас
Ключ к успеху – всеобщая вовлеченность
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
"Не перестаем брать деньги у будущих поколений" – сенатор о неэффективном освоении бюджетных средств
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Свежий выпуск
Сорта и влага
Свежий выпуск
Лики времени
Свежий выпуск
К миру без ядерного оружия
Свежий выпуск
Пересборка на фоне декарбонизации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]