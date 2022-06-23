Смерть близ зимовки

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области огласили приговор по делу об убийстве 60-летнего пастуха. Подсудимого приговорили к десяти годам тюрьмы.

В феврале этого года все новостные сводки облетела информация о поисках пастуха, который вышел из скотоводческого хозяйства на участке Сарыкаска до города Кульсары, но до места так и не добрался. Сначала мужчину самостоятельно искали его родные и близкие. После они обратились к полицейским и спасателям. Но мужчину уже не найдут живым.

«Судом установлено, что 25 января 2022 года подозреваемый, распивая спиртные напитки с погибшим и его помощником, поссорился с первым, – сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области. – Тот, взяв со стола кухонный нож, начал размахивать им перед подсудимым».

В итоге подозреваемый вытащил из автомобиля веревку, связал ею пастуха и нанес ему ножевые удары. Убийство произошло на одной из зимовок Жылыойского района.

Подсудимого признали виновным, его осудили на десять лет тюрьмы. Приговор не вступил в законную силу.