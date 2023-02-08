Смертельное столкновение 8 автомашин произошло на трассе в Алматинской области

1 человек погиб в массовом ДТП на трассе в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Авария с участием 8 автомашин произошла 7 февраля вблизи села Унгыртас Жамбылского района, на 82 км автодороги Алматы – Бишкек.

В результате ДТП 34-летний водитель Mercedes от полученных травм скончался на месте. В больницу села Узынагаш доставлены 3 человека 1958, 1978 и 1984 годов рождения, двое из которых являются пассажирами автобуса.

По факту в ЕРДР отдела полиции Жамбылского района зарегистрировано уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».