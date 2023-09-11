Смогли удивить всех

Наши шахматистки одержали со старта четыре победы подряд, и последний, уже ничего не решавший, поединок свели вничью, тем самым гарантировав себе выход в восьмерку сильнейших команд планеты.

Сюрприз наши девушки преподнесли в первый же день соревнований, обыграв сборную страны – родоначальницы шахмат, Индии. Они во главе с двукратной чемпионкой мира по блицу Бибисарой Асаубаевой в упорной борьбе сломили сопротивление фавориток турнира со счетом 2,5:1,5. При этом после трех ничейных поединков исход противостояния решился за четвертой доской, где 16-летняя Амина Каирбекова обыграла Шри Савиту и принесла нам победу.

Отметим, что матч со сборной Индии проходил в рамках второго раунда мирового командного первенства, а на самом старте турнира наши шахматистки без особого труда обыграли сборную Египта со счетом 3:1. Далее, в третьем круге, казахстанки оказались сильнее представительниц Франции – 2,5:1,5, а в четвертом одолели и дружину из Украины – 2,5:1,5.

В заключительном отборочном раунде группы А наши шахматистки встретились со сборной Грузии, которая на тот момент шла на второй позиции. Несмот­ря на то что обе команды уже гарантировали себе выход в четвертьфинал турнира, между собой они устроили настоящую рубку.

Так, Бибисара Асаубаева, которая играла черными фигурами (напомним, что у белых всегда небольшое преимущество) против Беллы Хотенашвили, в один из моментов пошла на осознанный риск, обострив ситуацию, но это, к удивлению даже специалистов, принес­ло плоды. Белла оказалась в цейтноте и, запаниковав, отдала без надобности фигуру и потом проиграла.

Далее у казахстанцев на четвертой доске юная Амина Каирбекова в очередной раз продемонстрировала, что она, пожалуй, самый недооцененный игрок на турнире, переиграв опытнейшую Саломе Мелию.

Две победы грузинкам принесли Мери Арабидзе и Нино Бациашвили, при этом они лишь сравняли счет в игре – 2:2.

Таким образом, группу А с 9 набранными очками возглавил Казахстан, у Грузии – 7 очков, у Франции и Украины – по 5, у Индии (сенсационно досрочно завершившей турнир) – 4 и у Египта – 0. В группе В у сборной США и Польши по 7 очков, у Китая – 6, у Германии и Болгарии – по 4, у объединенной команды ФИДЕ Америка – 2.

В 1⁄4 финала благодаря перекрестной системе Казах­стан встретится с Германией, Франция – с Польшей, США – с Украиной, а Грузия – с Китаем.