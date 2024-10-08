Сможет ли «Ордабасы» вновь стать чемпионом?

За месяц с небольшим до окончания национального первенства по футболу среди команд Премьер-лиги на звание сильнейшего вновь претендует клуб из Шымкента.

фото ФК «Ордабасы»

В очередном туре «Ордабасы» на выезде сразился с «Кызылжаром» из Петропавловска и одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу капитана команды Асхата Тагыбергена на 81-й минуте. При этом североказахстанцы с 73-й минуты играли в меньшинстве, так как у них красную карточку получил Тимур Мульдинов.

Шымкентцы, являющиеся действующими чемпионами республики, стараются отстоять свой титул. Сейчас они идут на чистом первом месте, но вот дальше им может помешать оставшийся график, где в четырех заключительных поединках сезона они встретятся с довольно сильными соперниками в лице костанайского «Тобола», столичного «Жениса», алматинского «Кайрата» и «Елимая» из Семея. Два последних клуба и сами являются (хотя теперь уже гипотетически) претендентами на золотые награды.

Основным же конкурентом шымкентцев является столичная «Астана». Но у семикратных чемпионов страны свои трудности на этом пути. Команда из главного города страны продолжает выступать сразу на трех футбольных фронтах – в национальном первенстве, в розыгрыше Кубка лиги, а также в еврокубках. И если «Ордабасы», повторимся, до конца года сыграет всего четыре поединка, то у «Астаны» в графике сразу 12 матчей, и в соперниках у них, помимо крепких «Елимая» и «Актобе», гранды мирового футбола – португальский «Витория Гимараеш» и знаменитый английский «Челси». Смогут ли выдержать такой темп столичные футболис­ты – большой вопрос.

«Астана» в последнем туре не играла, так как принимала сербский «ТСЦ Бачка-Топола», где победила со счетом 1:0. А потому мы остановимся на других поединках в чемпионате Казахстана.

«Атырау» дома обыграл туркестанский «Туран» – 3:0. «Актобе» на своем поле победил «Кайрат» – 2:1. «Женис» довольно неожиданно вырвал победу у гостившего у него «Тобола» – 2:1. И еще более неожиданно талдыкорганский «Жетысу» на глазах своих зрителей очень убедительно переиграл шедший до этого на первом месте «Елимай» со счетом 2:0.

С этой недели в нашем чемпионате будет небольшая пау­за. Сборная Казахстана уже в этот четверг в рамках Лиги наций УЕФА в гостях сразится с Австрией, а в воскресенье на Центральном стадионе в Алматы постарается обыграть национальную команду Словении.