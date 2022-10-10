Снаряд в подвале жилого дома обнаружили в ЗКО

Снаряд в подвале жилого дома обнаружили в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

7 октября в отдел полиции Бурлинского района поступило сообщение о снаряде в подвале одного из домов. Опасный предмет обнаружила местная жительница.

Как снаряд оказался в подвале, полицейским выяснить не удалось.

На место прибыли сотрудники УТВ Департамента полиции области для безопасного извлечения снаряда. Он был уничтожен на безопасном расстоянии от населенных пунктов.