Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел телефонные разговоры с министром по ЧС Юрием Ильиным и акимами ряда регионов, сообщила пресс-служба главы Правительства.

Министр и главы областей: Актюбинской – Ондасын Уразалин, Павлодарской – Абылкаир Скаков, Западно-Казахстанской – Гали Искалиев и Северо-Казахстанской – Кумар Аксакалов доложили о паводковой обстановке в стране.

По данным МЧС, на сегодня в Казахстане 227 населенных пунктов находятся в зоне риска. На факт подтоплений повлияли три причины: несвоевременный вывоз снега, неочищенные арыки и талые воды. В настоящее время риск подтопления сохраняется в северных и западных регионах.

Следует напомнить, что для защиты населенных пунктов от паводков в 2017 году была разработана и утверждена Дорожная карта противопаводковых мероприятий на 2021–2023 годы. В ее рамках в 2021 году из запланированных к реализации 68 мероприятий выполнено 33, еще четыре – раньше запланированного срока. В целом по стране из 1 010 потенциально доступных для паводка населенных пунктов потенциальная угроза подтопления сохраняется для 285. При этом угроза снята с 340 и минимизирована для 385 населенных пунктов.

По состоянию на 31 марта площадь покрытия снегом составляет 47%. В нынешнем году в ходе первой волны потепления зафиксированы факты подтоплений трех участков автомобильных дорог на востоке, западе республики и в Атырауской области. В результате второй волны из-за обильного снеготаяния произошло подтопление талыми степными водами двух жилых домов в селе Рождественка Павлодарской области, 25 домов и двух социальных объектов в селе Шалгын Западно-Казахстанской области. Также в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях зафиксировано три размытых участка автострад.

Премьер-министр поручил ускорить исполнение «дорожной карты», оперативно реагировать на поступающие жалобы, устранять риски возможных подтоплений. Руководителям Министерства по ЧС и регионов также дано указание взять эти вопросы под особый контроль.