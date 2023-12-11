Снизить зависимость

В своем нынешнем Послании Президент страны подчеркнул, что вода играет для страны не менее важную роль, чем нефть, газ или металлы. Это ограниченный ресурс, от наличия которого напрямую зависит экономическое выживание фермеров.

В последние годы в вегетационный период крестьянские хозяйства региона остро ощущают дефицит поливной воды. Того объема, что поступает на поля летом по трансграничным рекам из Кыргызстана, явно недостаточно.

И с каждым годом положение аграриев становится только сложней. Яркое свидетельство тому – объявленная в нынешнем году чрезвычайная ситуация местного масштаба. Из-за нехватки поливной влаги многие хозяйства области едва не потеряли урожай.

Власти региона понимают, что зависимость от соседнего государства нужно максимально снижать. Именно поэтому сегодня все силы направлены на формирование собственного запаса поливных вод. Тем более что Президент страны поручил использовать гидроресурсы более эффективно.

По информации заместителя руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нагимы Темирбековой, в рамках данного поручения до 2025 года в области планируется построить 13 новых акваторий-накопителей. Их общий объем составит 46,2 млн кубометров. В настоящее время уже ведутся работы по строительству трех из них (Андас-1, Андас-2 и Андас-3) объемом 1,4 млн кубометров. Их планируют сдать в эксплуатацию в следующем году.

– По остальным десяти водохранилищам (Ыргайты, Калгутты, Акмола, Молалы, Каракыстак, Сулутор, Кокдонен, Макпал, Шонгер и Науа) в настоящее время идет разработка проектно-сметной документации, – сообщила Нагима Темирбекова.

По ее словам, плюс к этому продолжается ремонт гидрологического поста в селе Жасоркен Жамбылского района, благодаря которому происходит межгосударственный водораздел между Казахстаном и Кыргызстаном по бассейну реки Талас.

В ближайшее время также приведут в порядок еще два действующих водохранилища – Ынталы и Тасоткель. На последнем работы выполнены примерно на 75%. Строительство объекта планируется завершить до конца текущего года. Вместе с тем ведется разработка ПСД еще по двум водохранилищам – Терс-Ащибулак и Караконыз.

Для полива сельскохозяйственных угодий пробурено еще 103 скважины, что позволило обеспечить поливной водой дополнительно 3,8 тыс. га.

Для более широкого использования подземных запасов воды планируется бурение 646 скважин. Между тем в шести районах региона РГП «Казводхоз» производит ремонт и реконструкцию каналов общей стоимостью работ 36,6 млн тенге.

Как сообщил глава региона Ербол Карашукеев в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, к 2027 году при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Международного банка реконструкции и развития планируется восстановить 361 водный инфраструктурный объект общей протяженностью 876 км.

По подсчетам специалистов областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в результате проводимых работ зависимость от поливной воды из Кыргызстана снизится с 85% до 50%.