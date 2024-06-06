Снял погоны и… продолжил служить

Село всегда держалось на истинных тружениках и патриотах, которые всеми силами не дают угаснуть малой родине, вдохновляют своим примером других. Таким патриотом можно считать и 70-летнего жителя станции Анар Аршалынского района Алтынбека Акетаевича Илеупова. После службы в органах правопорядка он продолжил служить на благо земляков, но уже в гражданском статусе.

Ветеран рассказал, что родился он на станции Анар, где окончил среднюю школу. Спустя год работы на местном предприятии был призван на срочную воинскую службу, которую выпало проходить за границей – в ГДР (Германская Демократическая Республика). После демобилизации вернулся на родину и пошел работать в транспортную милицию.

Уже будучи в погонах сотрудника органа правопорядка, был направлен на обучение в школу милиции города Костаная, где и получил необходимые базовые знания.

Основным участком работы старшины транспортной милиции Алтынбека Илеупова стала станция Анар и ее пассажирский вокзал. Место оживленное. Тут нередко появлялись граждане, имеющие проблемы с законом. Поэтому за оживленным транспортным узлом нужен был глаз да глаз, в особенности в начале девянос­тых годов, когда по железной дороге хлынул миграционный поток, а вместе с ним и криминал.

Защищать от него народ стало служебным и человеческим долгом героя этой публикации. Выполнял он свой долг честно и достойно, хотя трудностей было достаточно.

Работа старшины полиции со станции Анар была по достоинству оценена руководством, о чем говорят две медали «За безупречную службу в органах внутренних дел» и другие поощрения. Яркой страницей трудовой биографии стала командировка в 1980 году в Москву, где проходили Олимпийские игры.

За активную работу по охране общественного правопорядка он был удостоен Почетного знака ЦК ВЛКСМ. В общем, и в далекой Москве старшина из Казахстана оказался на высоте, внес свой весомый вклад в проведение Олимпиады.

Беспокойная, в хорошем смысле этого слова, натура Алтынбека Илеупова проявилась и после того, как он ушел в отставку. Был избран председателем совета ветеранов Анарского сельского округа. Нес общественную наг­рузку ни много ни мало 20 лет. А два года назад сельчане доверили ему стать руководителем общест­венного совета своего округа.

Лидеру местных общественников, кроме хорошего знания нужд и чаяний земляков, необходимы такие качества, как неравнодушие и способность принимать взвешенные решения. А еще – умение вести диалог с чиновниками, доносить до них суть проблем и забот сельчан. Как это, к примеру, произошло, когда во время строительства автобана Анарский сельский округ едва не оказался отрезанным от своих традиционных косовиц, на которых местные жители заготавливали сено для скота.

Так вот, Алтынбек Акетаевич смог добиться от ответственных лиц устройства в «теле» автобана перехода для сельскохозяйственной техники и скота. К слову, только активные действия Илеу­пова помогли решить проблему. В соседнем сельском округе такого активиста не наш­лось, и люди оказались «запечатанными» для выезда техники на косовицы.

Вместе с верной подругой жизни, бывшей медсестрой Тамарой Михайловной Илеуповой они прожили в браке 49 лет. Вырас­тили двух достойных сыновей. Один из них пошел по стопам отца и служил в транспортной полиции, откуда и вышел в отставку. В настоящее время погоны полицейского носят два внука ветерана. Правда, форма у них разная, поскольку служат они в разных частях света. Один – в райцентре, селе Аршалы, а другой – в Германии, куда в свое время перебрались его родители.

Вообще, в семье Илеуповых как в зеркале отразился многонациональный облик Казахстана. Они имеют казахские, русские, украинские, татарские и немецкие корни. В этом смешении культур, языков и характеров не теряется национальная идентичность каждой отдельной личности. Большая общая родина начинается с семейного шанырака, под которым всегда светло и тепло.

Как водится, первое слово за дастарханом принадлежит главе семейства Алтынбеку Акетаевичу. Повидавший за свою жизнь многое, он всегда делится жизненной мудростью с окружающими. Ее хватает не только на родню, но и на все родное село, которому продолжает служить наш герой.