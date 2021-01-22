Снятие пенсионных накоплений: стало известно название сайта и точное время начала приема заявок
Екатерина Елисеева
В Казахстане подача заявок для частичного снятия пенсионных накоплений стартует утром 23 января. Об этом сообщила председатель правления "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На сегодня у нас открыто 60 тысяч специальных текущих счетов. Также можно открыть параллельно счет на онлайн-платформе. Мы ожидаем всех, кто ждет начала программы, завтра с 09:00 часов на платформе Enpf-otbasy.kz в удобный, субботний день, когда люди не на работе. Мы специально выбрали выходной день, чтобы желающие могли спокойно подать свои заявки", – сообщила спикер.
"То есть, я не смогу приобрести жилище у своих родных братьев, сестер, родителей, бабушек или дедушек и так далее. Таким образом, в правилах достаточно подробно описывается весь механизм, в том числе и механизм процесса подачи заявок", – уточнила Ибрагимова.
С ее слов, заявки будут приниматься на сайте Enpf-otbasy.kz, заметив, что если сейчас перейти по этому адресу, то там будет надпись, что сервис начнет работать 23 января с 09:00 часов.
"В принципе, сервисы сайта уже готовы. Как только правила вышли, в последний день и были изменения редакционного характера, мы начали перепроверку всех форм заявлений, в том числе по ограничениям и так далее, которые "вшиты" в портал. При подаче заявления, эти ограничения, связанные с покупкой жилья у родственников, пятилетнее ограничение на продажу, и так далее, выходят на портале уже в готовом виде в нормативных документах как заявление от клиента-заявителя, и их остается только подписывать с помощью ЭЦП. Сегодня у нас еще контрольный день проверки, и завтра, в субботу, 23 января с 09:00 мы стартуем", – заключила Ибрагимова.
Напомним, 1 сентября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу на совместном заседании палат Парламента, сообщил, что казахстанцы смогут использовать часть пенсионных накоплений с 2021 года для лечения или приобретения жилья.
6 января Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опубликовал размеры порогов достаточности на 2021 год для использования части пенсионных накоплений на решение жилищного вопроса, лечение или передачи в доверительное управление.
Воспользоваться правом досрочного снятия части пенсионных накоплений могут: работающие граждане; заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями; состоявшиеся пенсионеры.
Те вкладчики, кто после проверки своих пенсионных накоплений в ЕНПФ приняли решение об использовании части пенсионных накоплений на жилье и/или лечение, должны открыть специальный счет в "Отбасы банк" (ЖССБ) в режиме онлайн.