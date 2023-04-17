«Собачьи бега»

Поздним вечером на трассе близ села Туздыбастау Талгарского района был замечен автомобиль с привязанной на цепь собакой. Ехавшие мимо неравнодушные граждане попросили водителя остановиться, освободили и забрали к себе истекавшего кровью пса. Очевидцы сняли на видео факт издевательства, а также номер машины живодера. Привезя домой измученную собачку, добрые люди накормили ее, обработали раны. По их словам, угрозы жизни нет.

Опубликованный в соцсетях видеоролик сразу собрал тысячи про­смотров, вызвав бурю негодования среди казахстанцев. Комментаторы требовали строго наказать виновника, не ограничиваясь штрафом. По их мнению, необходимо принять новый закон об ужесточении наказания за насилие над животными, чтобы добиться прекращения подобных вопиющих случаев.

Пользователи соцсетей восхитились неравнодушием автора ролика, высказав ей немало благодарных слов и теплых пожеланий. Эта женщина спасла жизнь невинному существу, не проехав мимо, как сделали водители других попутных машин.

К слову, стражи порядка весьма оперативно отреагировали на этот инцидент. Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Рустам Абд­рахманов, в УП Талгарского района зарегистрировано уголовное дело по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животным». Установлен правонарушитель, 36-летний мужчина, проводятся следственные мероприятия с его участием.

Напомним, что, согласно законодательству республики, за жестокое обращение с животным, повлекшим его увечье, предусмотрены штраф до 120 МРП (414 тыс. тенге) либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток. С учетом огромного резонанса местные общественные деятели пообещали взять под контроль ход расследования, чтобы нарушитель не смог избежать наказания.

Между тем это далеко не первый факт, когда хозяева собак привязывают к машинам своих подопечных и устраивают столь странные «бега-марафоны». По словам волонтеров-зоозащитников, сейчас некоторые так тренируют питомцев, готовят к собачьим боям, хотя такие поединки у нас запрещены по закону.

Об одном таком случае мы уже сообщали в «Казахстанской правде» («Люди-звери», от 30.01.2023 г.). Тогда виновник был оштрафован на 10 МРП, или 34 500 тенге, по статье 407-2 «Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными» КоАП РК.

Как сетуют активисты, несмотря на ужесточение наказания в этой сфере, фактов жестокого обращения с животными меньше не становится. Едва ли не каждый день им приходится спасать беспризорных собак и кошек, число которых стремительно растет.