Соблюдать экологическую культуру на территории Айракты призвали в Мангистау

Таза Казахстан
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Управление туризма Мангистауской области выступило с обращением к жителям и гостям региона с призывом соблюдать чистоту на территории природно-исторического комплекса Айракты

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поводом для обращения стало увеличение числа посетителей объекта, что, по данным ведомства, повлекло за собой рост объёмов мусора и ухудшение санитарного состояния территории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Несмотря на установленные информационные таблички и предупреждения, на месте фиксируются случаи несанкционированного размещения палаток, появления стихийных свалок и нарушения режима охраны памятников истории и культуры.

Как отметил руководитель управления туризма Ерсин Ибрашев, несоблюдение элементарных норм поведения в природных и исторических зонах свидетельствует о низком уровне экологической и гражданской культуры отдельных посетителей.

— К сожалению, мы наблюдаем безответственное отношение к уникальному наследию. Мусор, порча природных и исторических объектов — это не только вред окружающей среде, но и удар по туристическому потенциалу региона. Сохранение таких мест — это коллективная ответственность, — подчеркнул он.

В целях контроля за состоянием комплекса на территории Айракты ведётся экологический мониторинг с использованием дронов, что позволяет оперативно выявлять нарушения и реагировать на них. В управлении туризма подчёркивают, что сохранение экологической чистоты и уважение к культурному наследию — ключевые условия устойчивого развития внутреннего туризма в Мангистауской области.

#туризм #экология #чистота

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