фото Сергея СУРОВА

В этом году хлеборобы регио­на собрали неплохой урожай этих культур на площади более 570 тыс. га. Средняя урожайность пшеницы составила 15 центнеров с гектара, что на 3,6 центнера превышает показатели прошлого года. Соответственно в закрома заложено полмиллиона тонн главной продовольственной культуры. Урожайность ячменя превысила 17 центнеров с гектара, озимой пшеницы и ржи составила 23,5 цент­нера. Заготовлено более 2,2 млн тонн сена, 102 тыс. тонн сенажа, 240 тыс. тонн силоса. В управлении сельского хозяйства пояснили, что запасы кормов значительно превышают плановые показатели.

– Собранный урожай полностью обеспечивает внутренние потребности региона, а излишки зерна сельчане намерены реализовать в соседних странах, – говорит руководитель областного управления сельского хозяйства Конысбай Толеубеков.

Между тем июльские дожди в некоторых районах ВКО переувлажнили культуру. Обильные осадки способствовали формированию мощной вегетативной массы, что повлекло за собой необходимость применения раздельной уборки зерновых культур. От руководителей хозяйств это потребовало мобилизации имеющейся уборочной техники, особенно комбайнов, валковых жаток и подборщиков.

В общей сложности фермеры ВКО располагают 3 052 зерноуборочными комбайнами и более чем двумя тысячами сельскохозяйственных жаток. Государство выделило им 25 тыс. тонн льготного топлива по фиксированной цене 93 тенге за литр. Теперь зерно нуждается в тщательной просушке. Для борьбы с излишней влагой в крестьянских хозяйствах и на элеваторах облас­ти имеется порядка 100 единиц сушильного оборудования различной мощности.

Набирает обороты уборка мас­личных культур, площадь которых в этом году превышает 400 тыс. га. Главное внимание – подсолнечнику, урожайность которого составляет 11 центнеров с га. По предварительным данным, зарубежные партнеры готовы платить не менее 150 тыс. тенге за тонну семян этой культуры.