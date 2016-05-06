Собственность предполагает ответственность

На днях я встречался со своими избирателями – жителями Сарыагашского района. Это один из самых крупных аграрных районов Южного Казахстана с очень высокой плотностью населения. Земля здесь в буквальном смысле слова на вес золота, она является основой жизни и благополучия. Ее не хватает, потому что желающих работать на земле очень много. Селяне поняли за прошедшее время, что нормально жить может только тот, кто работает, не покладая рук. По-другому просто невозможно, таков уж крестьянский удел.
Естественно, что среди вопросов, которые поднимали мои избиратели, оказались и поправки в Земельный кодекс. Что меня порадовало как депутата, так это информированность людей. Они уже знают о грядущих с 1 июля изменениях, внесенных в Земельный кодекс. И обсуждают их спокойно, не затевая бурю в стакане. Не все казахстанцы поняли суть предстоящих изменений, и поручение Главы государства создать Комиссию по земельной реформе является очень правильным. Президент руководствовался стремлением донести информацию до каждого жителя страны, живущего в самом отдаленном регионе.
Думаю, эта история научит чиновников больше уделять времени разъяснительной работе, стараясь донести до людей суть любых реформ, касающихся их жизни, социально-экономической политики государства, градостроительства, работы коммунального хозяйства и пр. У нас в большинстве своем думающие люди, грамотные, стремящиеся работать на благо государства.
Если вернуться к земельному вопросу и моей недавней встрече с избирателями, то мне лично импонирует, что людей беспокоит контроль со стороны государства за состоянием земель, которые переданы в аренду или проданы в частную собственность. Такие земли не должны ни в коем случае пустовать, их надо обрабатывать, только тогда они будут приносить пользу и обеспечивать дехкан работой. Пока же, к сожалению, не редкость случаи, когда годами поля не обрабатываются, постепенно превращаясь в целину, в то время когда рачительные хозяева не могут расширить свое хозяйство из-за отсутствия свободных земель.
Еще один аспект касается бережного отношения к земле. Он включает в себя методы обработки, применение удобрений и пестицидов, полив. Использование больших доз химических удобрений, пестицидов, высокоинтенсивных обработок почвы снизило процесс гумусообразования. Потерять плодородный слой легко. Восстановить способность почвы давать высокие урожаи куда сложнее. Не зря ведь земледельцы называют гумус «хлебом для растений». В нем сосредоточено 98% запасов почвенного азота, 60% фосфора, 80% калия, и содержатся все другие минеральные элементы питания растений в сбалансированном состоянии по природной технологии.
Истинный собственник, на формирование которого как раз и направлены поправки в Земельный кодекс, не станет работать так, чтобы выжать из земли последние соки. Он всегда будет думать о том, в каком состоянии он передаст землю своим потомкам, потому что нет другого такого богатства, имеющего непреходящую ценность, как земля. Крестьяне, работающие на земле, прекрасно понимают, что качество и плодородие участков напрямую зависят от того, есть на земле хозяин или нет. Поэтому я думаю, что продажа земли в частную собственность гражданам нашей страны – это очень своевременный и необходимый шаг, который стимулирует ответственность землевладельцев за свои наделы.
Объявленный Президентом мораторий на поправки в Земельный кодекс и формируемая комиссия при Правительстве позволит провести широкое обсуждение, выработать подходы по спорным вопросам Земельного кодекса и внести конкретные предложения в Парламент.