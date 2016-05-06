Собственность предполагает ответственность

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Абилкасым ДОСБОЛОВ, депутат Южно-Казахстанского областного маслихата
На днях я встречался со своими избирателями – жителями Сарыагашского района. Это один из самых крупных аграрных районов Южного Казахстана с очень высокой плотностью населения. Земля здесь в буквальном смысле слова на вес золота, она является основой жизни и благополучия. Ее не хватает, потому что желающих работать на земле очень много. Селяне поняли за прошедшее время, что нормально жить может только тот, кто работает, не покладая рук. По-другому просто невозможно, таков уж крестьянский удел.

Естественно, что среди вопросов, которые поднимали мои избиратели, оказались и поправки в Земельный кодекс. Что меня порадовало как депутата, так это информированность людей. Они уже знают о грядущих с 1 июля изменениях, внесенных в Земельный кодекс. И обсуждают их спокойно, не затевая бурю в стакане. Не все казахстанцы поняли суть предстоящих изменений, и поручение Главы государства создать Комиссию по земельной реформе является очень правильным. Президент руководствовался стремлением донести информацию до каждого жителя страны, живущего в самом отдаленном регионе.

Думаю, эта история научит чиновников больше уделять времени разъяснительной работе, стараясь донести до людей суть любых реформ, касающихся их жизни, социально-экономической политики государства, градостроительства, работы коммунального хозяйства и пр. У нас в большинстве своем думающие люди, грамотные, стремящиеся работать на благо государства.
Если вернуться к земельному вопросу и моей недавней встрече с избирателями, то мне лично импонирует, что людей беспокоит контроль со стороны государства за состоянием земель, которые переданы в аренду или проданы в частную собственность. Такие земли не должны ни в коем случае пустовать, их надо обрабатывать, только тогда они будут приносить пользу и обеспечивать дехкан работой. Пока же, к сожалению, не редкость случаи, когда годами поля не обрабатываются, постепенно превращаясь в целину, в то время когда рачительные хозяева не могут расширить свое хозяйство из-за отсутствия свободных земель.

Еще один аспект касается бережного отношения к земле. Он включает в себя методы обработки, применение удобрений и пестицидов, полив. Использование больших доз химических удобрений, пестицидов, высокоинтенсивных обработок почвы снизило процесс гумусо­образования. Потерять плодородный слой легко. Восстановить способность почвы давать высокие урожаи куда сложнее. Не зря ведь земледельцы называют гумус «хлебом для растений». В нем сосредоточено 98% запасов почвенного азота, 60% фосфора, 80% калия, и содержатся все другие минеральные элементы питания растений в сбалансированном состоянии по природной технологии.

Истинный собственник, на формирование которого как раз и направлены поправки в Земельный кодекс, не станет работать так, чтобы выжать из земли последние соки. Он всегда будет думать о том, в каком состоянии он передаст землю своим потомкам, потому что нет другого такого богатства, имеющего непреходящую ценность, как земля. Крестьяне, работающие на земле, прекрасно понимают, что качество и плодородие участков напрямую зависят от того, есть на земле хозяин или нет. Поэтому я думаю, что продажа земли в частную собственность гражданам нашей страны – это очень своевременный и необходимый шаг, который стимулирует ответственность землевладельцев за свои наделы.

Объявленный Президентом мораторий на поправки в Земельный кодекс и формируемая комиссия при Правительстве позволит провести широкое обсуждение, выработать подходы по спорным вопросам Земельного кодекса и внести конкретные предложения в Парламент.

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