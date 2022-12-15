Соединивший поколения

Вчера, в преддверии юбилея, в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева состоялась международная научно-практическая конференция «Азильхан Нуршаихов и актуальные проблемы журналистики и литературоведения», а также была открыта выставка книг и фотографий писателя.

Советник Президента академик НАН РК Бауыржан Омаров зачитал приветственный адрес Главы государства и выступил с докладом о фронтовых дневниках народного писателя. Он отметил, что Азильхан Нуршаихов привез с фронта 16 дневников. При жизни был издан лишь первый том этих записей. Вторая часть сейчас готовится к изданию.

В ходе встречи также прозвучали приветственные адреса от спикеров Сената и Мажилиса Парламента, министерств и ведомств.

Казахстанский поэт и журналист Несипбек Айтулы в своем выступлении отметил, что Азильхан Нуршаихов является символом человечности, а депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип подчеркнул, что роман «Махаббат, қызық мол жылдар» был одной из немногих отечественных книг, которая передавалась из рук в руки, из поколения в поколение.

– Жизнь Азильхана Нуршаихова полна поучительных событий. Он был верен единственному принципу – быть гуманистом. Роман «Махаббат, қызық мол жылдар» является образцом чести и трудолюбия для молодого поколения. Наследие писателя является мостом, соединяющим поколения, благодаря богатому культурному и духовному составляющему, – сказал ректор ЕНУ академик НАН РК Ерлан Сыдыков.

Конференция организована Евразийским национальным университетом совместно с Клубом главных редакторов Казахстана. В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, известные писатели, литературоведы, филологи, журналис­ты, а также представители научного сообщества Узбекистана и Кыргызстана.

В рамках конференции состоялась презентации книги «Замансөз заңғары» профессора ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Муратбека Токтагазина. В издании представлены отрывки из четырехтомника Азильхана Нуршаихова «Өмір өрнектері» и статей, размещенных в печати в разное время. Автор попытался донести до читателя размышления народного писателя об обществе, времени и человеке. Участники обсудили творчество Азильхана Нуршаи­хова в разных аспектах журналистики, литературоведения и публицистики.