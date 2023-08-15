Соединяет берега седой паромщик

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Рысбек Жантыкеев

Несколько районов Восточно-Казахстанской области рискуют быть отрезанными от «большой земли», если паромы-«пенсионеры» встанут на прикол, сломавшись окончательно.

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Паромная переправа в течение десятилетий остается связующим звеном с внешним миром для нескольких отдаленных уголков Восточного Казахстана, в числе которых Курчумский, Зайсанский и Катон-Карагайский районы.

Для людей, приехавших в эти места из маловодных степных регионов, прогулка расстоянием в шесть километров по волнам может показаться не лишенной налета романтики. Однако местные жители оценивают переправу без лирики: для них это путь в область, и важно только, чтобы он всегда был открыт, то есть паромы ходили между берегами.

В настоящее время на переправе работают три парома: два больших – «Күршім» и «Иртыш», а также паром-баржа «Одесса». Первые рейсы суда начинают в шесть утра с правой стороны берега Бухтарминского водохранилища, где находится Курчумский район. Самый последний рейс с противоположной стороны Самарского района осуществляется в 21.00.

Разовая вместимость больших паромов – около 30 легковых автомобилей, меньшее количество транспорта могут они принять, если заезжают грузовики. Начинается навигационный сезон на переправе обычно в апреле и заканчивается в декабре, накануне Нового года. Правда, в этом календаре могут быть и перемены в силу погодных условий.

К слову, поздней осенью и в начале зимы, когда водную акваторию сковывает лед, паромы ходят по полынье – водному коридору, который постоянно ужимается, а холодными ночами покрывается коркой льда. «Күршім» и «Иртыш» взламывают этот лед благодаря своей конструкции. По некоторым данным, они строились по индивидуальному заказу, конкретно для Бухтарминского водохранилища, что появилось на карте области в 1961 году. Судна были спроектированы так, чтобы ходить еще и как малые ледоколы. Правда, возраст у них уже безнадежно «пенсионный»: «Иртыш» спущен на воду в 1962 году, а «Күршім» – в 1964-м. Поэтому никуда не деться от технической изношенности паромных судов, а значит, поломок.

В то же время зависимость от паромов территорий, что находятся «за морем», можно назвать колоссальной. Именно работа переправы определяет «самочувст­вие» названных выше районов. Как только она прерывается из-за поломок паромов или штормов на водохранилище, образуются длиннющие очереди из автомашин, а градус накала эмоций и возмущения людей, которые вынуждены ждать часами, зашкаливает. В ночное время переправа не работает, а значит, и связь с областью прерывается.

В зимние месяцы между берегами открывается так называемая ледовая переправа. То есть транспортные средства с разрешенным весом (для тяжелых грузовых фур действует запрет) передвигаются между берегами по льду. Ну а в межсезонье, когда не ходят паромы и еще не окреп лед для езды машин, курчумцам и их соседям приходится ехать до областного центра по объездной дороге длиной в 400 км с опасными серпантинами.

И все же, несмотря на все существующие трудности, паромы продолжают работать. За это люди им благодарны. Выйдут ли отработавшие свое паромы когда-нибудь на покой? Да, это событие ожидаемое, учитывая их почтенный возраст. Остается надеяться, что произойдет это не раньше, чем на Бухтарминском водохранилище будет построен мост, призванный надежно связать восточную окраину области и страны с внешним миром.

Ну а пока паромы делают свою важную работу, всякий, кто хоть разок проплывал на них, никогда об этом «круи­зе» не пожалеет и не забудет.

#ВКО #мост #окраины #переправа #паром

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