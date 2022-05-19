Соглашение о налоговой политике между странами СНГ прекратится

Сенат на пленарном заседании ратифицировал Протокол о прекращении действия Соглашения между правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, рассматриваемый Протокол одобрен решением Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств от 27 сентября 2018 года «О проектах документов о прекращении действия многосторонних договоров, заключенных в рамках СНГ» и направлен на прекращение действия Соглашения между правительствами государств-участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года.

По информации Правительства Республики Казахстан, принятие данного Протокола не повлечет негативных социально-экономических, правовых последствий, и его реализация не потребует финансовых затрат из государственного бюджета.