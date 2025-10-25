Среди переданных материалов – рукописи культового романа «Қызыл жебе», двухакт­ной драмы «Письмо пятерых» о борьбе и гражданском мужест­ве казахской интеллигенции, выс­тупавшей против советского террора, исследовательские записи о жизни и деятельности Турара Рыскулова.

Генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы, выступая в Нацархиве, отметил:

– Шерхан Муртаза руководил газетой «Egemen Qazaqstan» в сложные 90-е годы и сделал очень многое для ее развития. Передавая в Национальный архив документы Шер-ага, мы хотим показать, что связь между поколениями журналистов, в разные годы работавших в газете, не просто есть, а она крепкая. Мы пригласили на мероприятие коллег, которые трудились вместе с Шерханом Муртазой во благо страны на ниве журналистики.

Дихан Камзабекулы также подчеркнул, что дата передачи документов в Национальный архив выбрана неслучайно. Шерхан Муртаза – один из тех, кто внес большой вклад в становление республиканской журналистики после обретения независимости.

– Конечно, хотелось бы, чтобы такие ценные документы остались в самой газете, в нашем музее, но, посоветовавшись, мы решили, что масштаб личности писателя все же гораздо шире границ газеты. К тому же в архиве созданы все условия для хранения артефактов, – сказал Дихан Камзабекулы.

Известный писатель, общественный и государственный деятель Куаныш Султанов в своем выступлении отметил большую роль Шерхана Муртазы в развитии отечественной журналистики, рассказал о тех днях, когда принималась Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Депутат Сената, государственный и общественный деятель Дархан Кыдырали напомнил всем присутствующим, что само слово «егемен» в нынешнем значении появилось в словаре благодаря Шерхану Муртазе. Кроме того, он поделился воспоминаниями о личных встречах с писателем и о том, как по крупицам собирали его архив земляки.

– Многие из записей и рукопи­сей были в доме на его малой родине в Жуалы. Совместно с журналистами и писателями Жамбылской области Несипбеком Даутайулы, Бекетом Момынкуловым и молодыми коллегами Хамитом Есаманом, Оралханом Дауытом все документы были собраны и переданы в музей газеты «Egemen Qazaqstan», – рассказал сенатор.

Дархан Кыдырали озвучил идею о том, что стране нужен Музей печати.

Известный журналист и государственный деятель Сауытбек Абдрахманов остановился на ключевых моментах биографии Шерхана Муртазы. Так, за годы руководства Шер-ага журналом «Жұлдыз» издание достигло небывалого ранее тиража в 200 тыс. экземпляров. А доля контента на казахском языке на телевидении выросла в разы именно в те годы, когда Шерхан Муртаза занимал должность председателя Государственного комитета телерадиовещания Казахстана.

Государственный деятель Уалихан Калижанов, вспоминая о совместных годах работы с Шер-ага, подчеркнул, что он занимал особое место и в писательском мире, и в журналистике, и в политической деятельности страны.

Известный архитектор и родственник Шерхана Муртазы Салауат Дембай от имени всех родных выразил благодарность за трепетное отношение к наследию литератора.

Принимая на хранение ценные артефакты, директор Национального архива Сагила Нурланова подчеркнула, что миссия архива – не просто сохранить в целости важные документы, но и передать их следующим поколениям.