Сохраняя дух и традиции предков

Общество
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Аскар Бейсенбаев

В столичном Қазмедиа орталығы состоялась ежегодная церемония награждения лучших спортсменов по национальным видам спорта «Алтын тұғыр» – «Золотой пьедестал».

С каждым годом Казахстан все больше приобщается к традиционной культуре предков, в том числе и благодаря национальным видам спорта. Нашу страну ждут большие проекты в этой сфере. Например, в 2024 году мы будем принимать на своей земле V Всемирные игры кочевников – решение об этом было единогласно поддержано всем тюркским сообществом на IV Всемирных играх, прошедших осенью в турецком городе Изник, где казахстанские спортсмены, напомним, завоевали три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.

О возвращении исконных традиций говорят и последние поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, который, например, поручил скоординировать работу по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и тобет. На самом высоком уровне рассматривается вопрос развития массового спорта через популяризацию нацио­нальных видов в образовательных учреждениях. Уже в ближайшем будущем мы можем ожидать, что казахстанские школьники на уроках физической культуры будут изучать такие виды спорта, как қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату.

Особое место в этом ряду занимает торжественная церемония «Алтын тұғыр», которая проводится уже в девятый раз. Здесь награждают лучших спортсменов года по нацио­нальным видам спорта. Об уровне «Алтын тұғыр» говорит хотя бы присутствие на мероприятии председателя Мажилиса Парламента РК Ерлана Кошанова, Государственного секретаря РК Ерлана Карина, которые всегда поддерживают развитие традиционных видов состязаний, заместителя Премьер-министра Алтая Кульгинова, а также представителей спортивного ведомства.

Перед началом награждения в фойе «Қазмедиа орталығы» была соз­дана специальная этнокультурная площадка, посвященная национальным видам спорта. Гости могли наблюдать за играми профессионалов в тоғызқұмалақ и асық ату, лично попрактиковаться в стрельбе из лука – были установлены специальные мишени, а инструкторы учили всех желающих правильно натягивать тетиву и точно в цель отправлять стрелы. (Кстати, занятие это оказалось не очень простым, что мы испытали и на себе).

Одним словом, любой желающий мог на какое-то время почувствовать себя кочевником и приобщиться к традиционной культуре предков. Кроме того, можно было сфотографироваться на память с настоящими охотничьими птицами – беркутом и соколом.

Яркой и красочной оказалась и сама церемония награждения с участием звездных фольклорных коллективов и музыкантов, среди которых были группы «Тұран», «Kesh You», Ардак Балажанова и восхитивший всех искусством игры на домбре и исполнением народной песни «Екі жирен» Денис Яковлев.

Приятным известием поделился президент Ассоциации национальных видов спорта Казахстана Исламбек Салжанов, сообщивший, что в этом году возросло число федераций по национальным видам спорта. Так, только в конце ноября был подписан меморандум о сотрудничестве ассоциации с казахстанской федерацией «Құсбегілік», занимающейся развитием национального вида спорта с использовании ловчих птиц.

А теперь назовем имена лучших спортсменов года. Лучшими «Үздік құсбегі» (наши предки их называли охотниками с ловчими птицами) в номинации «Бүркіт» (беркутчи) стал Бакдаулет Бабажан, «Ителгі» (соколы) – Танат Оспанкулов, «Қаршыға» (ястребы) – Бексултан Сейитжан. В категории «Үздік бәйге аты» победителем признан Улан Омаров, хозяин великолепного коня по кличке Талхиз. Наша национальная команда по кокпару, которая была победителем Всемирных игр кочевников в Турции, стала и обладателем звания «Үздік көкпар командасы».

В номинации «Үздік асық ату командасы» победили мужская и женская национальные команды страны по этому виду спорта. Айкоз Ерелхан выиграл звание «Үздік жамбы ату спортшысы», так как был самым метким стрелком из лука на скаку. Звание «Үздік теңге ілу спортшысы» досталось Байдибеку Сабырову, участвовавшему и побеждавшему в соревнованиях по поднятию монет на скаку.

Звание «Үздік аударыспақ спортшысы» выиграли сразу два спортсмена, которые отличились в борцовских схватках на конях: это чемпион мира в весе до 70 кг Шынгыс Ержанов, а также чемпион мира в весе свыше 90 кг Данияр Смайлов. В номинации «Үздік тоғызқұмалақ спортшысы» тоже два победителя – Галымжан Темирбаев и Асель Далиева, которые являются сильнейшими в очень древнем виде спорта, часто сравниваемом с шахматами, но больше известном как «алгебра кочевников». Звание «Үздік дәстүрлі садақ ату мергені» получил Канат Касымхан, который признан лучшим стрелком из традиционного лука.

А в номинации «Жыл жаңалығы» («Новость года» или, вернее, «Прорыв года») победил автор проекта республиканского марафона-бәйге «Ұлы Дала жорығы» Бакытжан Турлыбеков.

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