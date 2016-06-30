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​Сокращены сроки
Бауржан ТАУКОВ

Данные изменения одобрены на заседании Межведомственной рабочей группы по реализации первой институциональной реформы и направлены на совершенствование работы конкурсных комиссий, а также оптимизацию сроков проведения конкурса. Так, согласно внесенным поправкам, государственным органам, за исключением центральных государственных органов, разрешается создание конкурсных комиссий, состоящих не менее чем из пяти человек, без обязательной их принадлежности к различным структурным подразделениям. Данное нововведение позволит решить проблему создания конкурсных комиссий в государственных органах районного и сельского уровней, возникшую по причине отсутствия достаточного количества структурных подразделений.

Наряду с этим в целях обеспечения бесперебойной работы государственного аппарата и своевременного замещения вакантных должностей сокращены сроки приема документов: при проведении внутреннего конкурса – с пяти до трех рабочих дней, общего конкурса – с десяти до семи рабочих дней. Сроки прохождения собеседования кандидатов, участвующих во внутреннем и общем конкурсах, также сократились с пяти до трех рабочих дней. В результате сроки проведения всех трех этапов конкурса сокращены на 13 рабочих дней. Следует отметить, что вопрос о сокращении сроков поднимался на отчетной встрече министра с населением, которая прошла 8 июня текущего года. 

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