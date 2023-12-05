Сократить барьеры для прохождения грузов по международным автокоридорам поручил Смаилов

Вопросы развития грузовых автоперевозок и транзита рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Как доложил вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев, по итогам 9 месяцев текущего года объем грузовых автоперевозок в республике составил 5,5 млн тонн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля отечественных операторов при этом составляет 42%.

Положительная динамика наблюдается и в транзитных перевозках. По сравнению с прошлым годом отмечается рост на уровне 44% – с 2,5 до 3,6 млн тонн. Основной объем приходится на КНР – грузоперевозки по данному направлению увеличились в 2 раза до 1,5 млн тонн.

Вместе с тем имеется большой потенциал для дальнейшего наращивания объемов транзитных грузов из Китая в Европу. При сохранении текущей динамики уровень транзита по территории РК к 2029 году увеличится в 5 раз, что положительно повлияет на развитие экономики страны.

Для переориентации грузов, доставляемых морским транспортом на автомобильные коридоры, и увеличения в перевозках доли отечественных операторов будут приняты меры по созданию бондовых складов, повышению мощности пунктов пропуска, расширению внутреннего автопарка, а также внедрению эффективной системы распределения разрешительных документов.

О мерах по расширению транспортного Хоргосского узла сообщил аким области Жетысу Бейбит Исабаев, об ускорении процедур выделения участков для объектов придорожного сервиса на объездной дороге города Балхаш – аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. О приведении придорожных объектов сервиса в соответствие с национальным стандартом также проинформировал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

Алихан Смаилов подчеркнул, что развитые автомобильные грузовые перевозки напрямую влияют на все секторы экономики. Сегодня по территории Казахстана проходят 8 международных автокоридоров общей протяженностью около 13 тысяч км. Среди них Западная Европа – Западный Китай, Север – Юг, ТРАСЕКА и другие.

«Для увеличения грузопотоков по этим маршрутам и обеспечения быстрого прохождения грузов надо максимально сократить имеющиеся барьеры. К ним можно отнести долгие процедуры оформления документов и пересечения границ, неразвитую инфраструктуру, плохую организацию перевозок и многое другое. Именно на это сейчас жалуются участники грузоперевозочного процесса», – указал премьер-министр.

По его словам, нарекания также вызывают долгий досмотр грузов и проверка документов. При этом данные вопросы можно было решить за счет внедрения цифровых решений и интеграции информационных систем.

Более того, требуется развитие бондовых складов, которые являются важнейшим инфраструктурным звеном распределения грузов.

«Это мировой опыт, который позволит нам разгрузить наши пункты пропусков, а также увеличить грузопоток», – отметил Алихан Смаилов.

Он добавил, что вместе с тем есть проблемы с выдачей бланков разрешений на осуществление грузовых перевозок в другие страны. Казахстан получает их на паритетной основе со многими государствами. В этой связи глава правительства поручил пересмотреть механизм предоставления бланков для грузоперевозчиков РК и не предъявлять им лишних требований.

Премьер-министр также акцентировал внимание на качестве придорожного сервиса. К примеру, транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай был введен более 5 лет назад, а развития придорожного сервиса до сих пор не произошло.

«Аналогичная ситуация на всех международных коридорах и внутренних маршрутах. Акиматами затягивается предоставление земельных участков вдоль дорог для объектов сервиса. Соответственно, не развивается инфраструктура», – указал Алихан Смаилов.

Он также напомнил, что уже давно принят национальный стандарт, который устанавливает требования к объектам придорожного сервиса и оказываемым услугам. Это позволило бы привлечь дополнительные объемы транзита. Однако множество объектов сервиса до сих пор ему не соответствует.

Глава правительства поручил до конца года выработать конкретные меры по увеличению мощности пунктов пропуска. В частности, совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности провести их полную цифровизацию и обеспечить интеграцию всех информсистем.

Наряду с этим Алихан Смаилов обозначил необходимость разработать Дорожную карту по развитию транспортно-логистических центров и бондовых складов, в 2-месячный срок провести все затянувшиеся процедуры по передаче участков субъектам бизнеса для строительства объектов сервиса, а также выработать упрощенные механизмы по привлечению инвесторов и реализации подобных проектов.