Сократить зависимость от импорта удобрений Статьи 5 марта 2025 г. 3:00 0 Фарид Юмашев Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором компании ESTA Construction Мустафой Топраком. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Как сообщила пресс-служба руководителя Правительства, стороны обсудили вопросы, касающиеся возведения завода по производству карбамида и аммиака. Олжас Бектенов поручил уполномоченным госорганам в течение двух недель заключить с компанией ESTA Construction инвестиционное соглашение о строительстве этого предприятия стоимостью 1,3 млрд долларов. Проектом предусматривается создание крупного газохимического производства в Мангистауской области вблизи морского порта Курык. Местоположение завода выбрано с учетом логистических преимуществ для обеспечения оптимальных условий экспорта продукции через Каспийское море. Завод будет ежегодно выпускать до 700 тыс. тонн карбамида и 42 тыс. тонн аммиака, что позволит сократить зависимость от импорта удобрений и обеспечить аграрный сектор республики продукцией с высокой добавленной стоимостью. В ходе осуществления проекта будет задействовано до 3 тыс. специалистов, по завершению строительства на предприятии постоянную работу получат 400 человек. В настоящее время в Казахстане налажен выпуск трех видов удобрений: аммиачной селитры, аммофоса и сульфата аммония. Вместе с тем при потребности в 3,2 млн тонн отечественные мощности обеспечивают лишь 56% спроса отечественного агросектора, производя около 1,8 млн тонн удобрений в год. Олжас Бектенов подчеркнул, что создание собственного производства карбамида позволит снизить зависимость от импорта и укрепить продовольственную безопасность. – Глава государства уделяет большое внимание развитию агропромышленного комплекса республики. Важным вопросом является его обеспечение качественными и доступными минеральными удобрениями. Поэтому данный проект представляет для Казахстана интерес с точки зрения удовлетворения внутреннего спроса на карбамид, а также его экспорта, – отметил руководитель Правительства. #завод #Олжас Бектенов #Мустафа Топрак #ESTA Construction