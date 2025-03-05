Как сообщила пресс-служба руководителя Правительства, стороны обсудили вопросы, касающиеся возведения завода по производству карбамида и аммиака. Олжас Бектенов поручил уполномоченным гос­органам в течение двух недель заключить с компанией ESTA Construction инвестиционное соглашение о строительстве этого предприятия стоимостью 1,3 млрд долларов.

Проектом предусматривается создание крупного газохимичес­кого производства в Мангистаус­кой области вблизи морского порта Курык. Местоположение завода выбрано с учетом логистических преимуществ для обеспечения оптимальных условий экспорта продукции через Каспийское море.

Завод будет ежегодно выпус­кать до 700 тыс. тонн карбамида и 42 тыс. тонн аммиака, что позволит сократить зависимость от импорта удобрений и обеспечить аграрный сектор республики продукцией с высокой добавленной стоимостью. В ходе осуществления проекта будет задействовано до 3 тыс. специалистов, по завершению строительства на предприятии постоянную работу получат 400 человек.

В настоящее время в Казахстане налажен выпуск трех видов удобрений: аммиачной селитры, аммофоса и сульфата аммония. Вместе с тем при потребности в 3,2 млн тонн отечественные мощности обеспечивают лишь 56% спроса отечественного агросектора, производя около 1,8 млн тонн удобрений в год.

Олжас Бектенов подчеркнул, что создание собственного производства карбамида поз­волит снизить зависимость от импорта и укрепить продовольственную безопасность.

– Глава государства уделяет большое внимание развитию агропромышленного комплекса республики. Важным вопросом является его обеспечение качественными и доступными минеральными удобрениями. Поэтому данный проект представляет для Казахстана интерес с точки зрения удовлетворения внут­реннего спроса на карбамид, а также его экспорта, – отметил руководитель Правительства.