Солдат пришел на помощь

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Флора Левина, область Абай

В Семее военнослужащий спас людей из горящего дома.

Пожар случился после полуночи на втором этаже двухэтажного деревянного дома, расположенного по улице Герцена, 67. В это время военнослужащий Самат Макенов вместе с супругой возвращались из кинотеатра. Заметив дом, охваченный пламенем, супруга Самата позвонила в скорую и в службу «101», а он побежал на помощь. Забежав в подъезд, начал стучать во все двери и будить людей. К этому моменту все уже было в дыму. Самат выбежал на улицу и помог выбраться через окно пожилой женщине, квартира которой полыхала. Позже наш герой услышал голос плачущего ребенка из окна другой квартиры. Несмотря на порезанную руку, военнослужащий помог выбраться из квартиры, охваченной пламенем, маленькому ребенку и его родителям. К этому времени подоспели пожарные и скорая.

К счастью, все жильцы дома живы. А Самат не считает себя героем. Но благодаря его своевременной помощи удалось избежать трагедии.

В пресс-службе регионального командования «Восток» рассказали о Самате Макенове. Он родился и вырос в селе Луговое Кокпектинского района области Абай. После окончания школы поступил в педагогический институт по специальности «физическая культура и спорт». Окончив учебное заведение, работал тренером, а затем был призван в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.

Самат многократный чемпион мира и Республики Казахстан по таэквондо. Сейчас в звании старшего лейтенанта служит в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона. Он и его супруга воспитывают сына Али и дочь Айлин.

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