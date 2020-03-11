Сообщение об уклоняющейся от карантина женщине прокомментировали в Минздраве

В пресс-службе Министерства здравоохранения РК прокомментировали распространяемую в мессенджерах и социальных сетях информацию о женщине из Жамбылской области, которая уклоняется от карантина по коронавирусу, передает Kazpravda.kz
"В социальных сетях и мессенджерах появилась информация об уклоняющейся от пребывания в карантине жительнице Жамбылской области – гражданке Т. Соответствующая информация поступила в Управление здравоохранения Жамбылской области 8 марта текущего года. В течение двух часов с ней была установлена связь, проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения карантинного режима в соответствии с законодательством РК", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 8 марта медицинскими работниками женщина была помещена на 14-дневный карантин.
"На сегодняшний день ее состояние удовлетворительное, температуры и других клинических признаков не наблюдается.Необходимо отметить, что во время карантина (14 дней) не разрешается покидать место карантинизации. При нарушении режима со стороны лица под карантином предусмотрена административная ответственность", – дополнили в ведомстве.