​Соразмерно квалификации и проявленным качествам

На встрече с работниками бюджетной сферы Т. Дуйсенова рассказывала о новой модели оплаты труда гражданских служащих. С ветеранами, инвалидами и представителями неправительственных организаций обсуждала вопросы предоставления специальных социальных услуг. Беседуя с трудовыми коллективами и социальными партнерами, министр разъясняла нормы нового Трудового кодекса РК. В программу поездки также входили знакомство с итогами реализации государственной программы «Саламатты Қазақстан» и презентация государственной программы «Денсаулық» на 2016–2019 годы.

Медики и учителя страны с нетерпением ждут новый год, ведь с 1 января 2016 года их ожидает повышение заработной платы. Министр здравоохранения и соцразвития в который раз терпеливо разъясняет, что новая модель системы оплаты труда предполагает дифференцированный подход к каждой категории сотрудников. Отныне будут учитываться квалификация, стаж и образование отдельно взятого сотрудника, сложность и степень ответственности выполняемой им работы. Повышение заработной платы работников основного персонала в зависимости от квалификации составит в сфере здравоохранения – от 7 до 28%, в сфере образования – от 15 до 29%. Новый Трудовой кодекс не только предусматривает стандарты гарантий и компенсаций работникам, но и обеспечивает контроль их исполнения.

– Мы работали над этой моделью три года, – отметила Т. Дуйсенова. – В рабочую группу были включены представители профсоюзов, сами гражданские служащие. Было несколько проб­лем, связанных с получением одинакового должностного оклада работников различных сфер, большой объем доплат и надбавок по отношению к основной заработной плате. Сейчас мы перевернули треугольник, то есть отныне основная зарплата должна составлять в соответствии с действующим Трудовым кодексом до 75%, а дополнительная доплата – до 25%. Такой подход гражданские служащие воспринимают очень хорошо, он сулит существенную прибавку к окладу. К тому же в его основе лежат стимулирование карьерного и профессионального роста, материальная мотивация к повышению квалификации.

Министр на многочисленных встречах неоднократно говорила о том, что Казахстан – одна из немногих стран, в которой в непростое для мировой экономики время повышают социальные выплаты для всех категорий граждан. Только по заработной плате дополнительно выделяются 273 млрд тенге, для повышения государственных пособий на 25% для граждан с ограниченными возможностями требуется более 50 млрд тенге.

Тамара Дуйсенова также уделила внимание госпрограмме развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016–2019 годы. Министр сообщила, что в Казахстане будет создана система общественного здравоохранения на основе интеграции эпидемио­логической службы, службы формирования здорового образа жизни и рационализации питания. Ее задачи – повысить информированность населения и вовлекать его в работу по профилактике и снижению вредного воздействия различных факторов окружающей среды, нездорового питания и поведенческих рисков.