Свежий выпуск

​Соразмерно квалификации и проявленным качествам

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

На встрече с работниками бюджетной сферы Т. Дуйсенова рассказывала о новой модели оплаты труда гражданских служащих. С ветеранами, инвалидами и представителями неправительственных организаций обсуждала вопросы предоставления специальных социальных услуг. Беседуя с трудовыми коллективами и социальными партнерами, министр разъясняла нормы нового Трудового кодекса РК. В программу поездки также входили знакомство с итогами реализации государственной программы «Саламатты Қазақстан» и презентация государственной программы «Денсаулық» на 2016–2019 годы.

Медики и учителя страны с нетерпением ждут новый год, ведь с 1 января 2016 года их ожидает повышение заработной платы. Министр здравоохранения и соцразвития в который раз терпеливо разъясняет, что новая модель системы оплаты труда предполагает дифференцированный подход к каждой категории сотрудников. Отныне будут учитываться квалификация, стаж и образование отдельно взятого сотрудника, сложность и степень ответственности выполняемой им работы. Повышение заработной платы работников основного персонала в зависимости от квалификации составит в сфере здравоохранения – от 7 до 28%, в сфере образования – от 15 до 29%. Новый Трудовой кодекс не только предусматривает стандарты гарантий и компенсаций работникам, но и обеспечивает контроль их исполнения.

– Мы работали над этой моделью три года, – отметила Т. Дуйсенова. – В рабочую группу были включены представители профсоюзов, сами гражданские служащие. Было несколько проб­лем, связанных с получением одинакового должностного оклада работников различных сфер, большой объем доплат и надбавок по отношению к основной заработной плате. Сейчас мы перевернули треугольник, то есть отныне основная зарплата должна составлять в соответствии с действующим Трудовым кодексом до 75%, а дополнительная доплата – до 25%. Такой подход гражданские служащие воспринимают очень хорошо, он сулит существенную прибавку к окладу. К тому же в его основе лежат стимулирование карьерного и профессионального роста, материальная мотивация к повышению квалификации.

Министр на многочисленных встречах неоднократно говорила о том, что Казахстан – одна из немногих стран, в которой в непростое для мировой экономики время повышают социальные выплаты для всех категорий граждан. Только по заработной плате дополнительно выделяются 273 млрд тенге, для повышения государственных пособий на 25% для граждан с ограниченными возможностями требуется более 50 млрд тенге.

Тамара Дуйсенова также уделила внимание госпрограмме развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016–2019 годы. Министр сообщила, что в Казахстане будет создана система общественного здравоохранения на основе интеграции эпидемио­логической службы, службы формирования здорового образа жизни и рационализации питания. Ее задачи – повысить информированность населения и вовлекать его в работу по профилактике и снижению вредного воздействия различных факторов окружающей среды, нездорового питания и поведенческих рисков.

Популярное

Все
За кулисами театра - как создается музыка?
Грамотный билборд с рекламным текстом на государственном языке – большая редкость в Алматы
В Павлодаре потеряли документацию на внутриквартальные сети нового жилого микрорайона
Житель Талгара Куаныш Мухамеджанов изготавливает из вторсырья необычные арт-скульптуры и открыл в родном городе музей
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Погружение в эпоху
Достижения Ботая не померкли
​​​​​​​Разные культуры под одним шаныраком
Испанки слишком опытны
​​​​​​​Стрела улетает в небо
Токаев посетил концерт в комплексе "Вечный город" в Самарканде
Разобрались с Черногорией
Важно понимать друг друга
Место встреч и разлук
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 ноября
Арендное жилье подешевело в Казахстане
​​​​​​​Лидер прежний
​​​​​​​Стандарты – это важно
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств – Токаев
​​​​​​​Четверо в финале
Новый праздник появился в Казахстане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Полное лунное затмение ожидается 8 ноября
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Свежий выпуск
Алтай Кульгинов встретился с молодёжью и представителями сп…
Свежий выпуск
Умеренный протекционизм
Свежий выпуск
Прошла жеребьевка
Свежий выпуск
Показатели демократии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]