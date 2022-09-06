Сорвался следующий бой Куата Хамитова

Бой казахстанского бойца Куата Хамитова (sherdog.com - 21-8-1) против Заки Фатуллазаде из Украины (19-12) не состоится, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Поединок должен был пройти 10 сентября на турнире промоушена Mergen Fighting Championship в Атырау.

Соперник Хамитова объяснил причину срыва боя.

"Уважаемые фанаты! Прошу извинения за то, что наш бой с Куатом Хамитовым не состоится из-за визовых проблем. Но я надеюсь, что нам организуют бой на следующих ивентах Mergen FC, которые, как я знаю, планируются на конец ноября - начало декабря. Я готов подраться с Куатом Хамитовым!" - сказал Фатуллазаде.

Хамитов не выступал с сентября прошлого года - уступил раздельным решением судей Марифу Пираеву (27-5-1) из России.