Сотрудничество в сфере энергетики обсудил Смаилов с представителем компании Orano

Международное сотрудничество, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил Николя Мас, с обеих сторон не хватает крупных проектов, которые бы могли поспособствовать расширению взаимодействия

Фото: пресс-служба правительства РК

Актуальные вопросы сотрудничества в энергетической сфере обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и главный операционный директор французской компании Orano S.A. Николя Мас, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В ходе встречи премьер отметил, что между Казахстаном и Францией исторически сложилось стратегическое партнерство в энергетике.

«Orano — наш важный и надежный партнер в данном направлении. Компания успешно работает в Казахстане в течение 27 лет. Наше совместное предприятие «КАТКО» является примером долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Мы готовы рассмотреть возможности дальнейшего развития сотрудничества», — сказал Алихан Смаилов.

В свою очередь Николя Мас обозначил интерес Orano в расширении взаимодействия с Казахстаном.

«Нам не хватает с обеих сторон крупных проектов, которые бы могли этому поспособствовать. Поэтому сегодня я бы хотел предложить обновить наши отношения на основе конкретных проектов», — сказал он.

Во встрече также приняли участие представители Министерства энергетики РК, АО «Самрук-Қазына» и национальной компании «Казатомпром».

Оrano S.A. — крупная французская компания, лидер атомной промышленности Франции. Основные направления деятельности Оrano S.A. связаны с ядерной энергетикой: добыча, переработка и обогащение урана, транспортировка ядерного топлива, обращение с радиоактивными отходами и т.д.

 

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