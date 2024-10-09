Спецоперация Антикора: сотрудников Минфина подозревают в давлении на бизнес

Департамент Агентства по противодействию коррупции по городу Алматы пресек преступную схему по незаконному получению денег от предпринимателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе спецоперации в Алматы и Астане изобличены руководители управлений Министерства финансов.

Они подозреваются в том, что имея доступ к служебной информации о необоснованном доначислении предприятию налогов в размере 570 млн тенге, подлежащих уменьшению на полную сумму, через посредника обратились к представителю этой фирмы и потребовали от него денежное вознаграждение.

В дальнейшем, под предлогом решения данного вопроса завладели его денежными средствами в сумме 68 млн тенге, в чем должностные лица Министерства финансов и посредник были изобличены с поличным.

С санкции суда подозреваемые взяты под домашний арест. Проверяется причастность к уголовному правонарушению других должностных лиц ведомства. Расследование продолжается.

Иная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, в интересах следствия распространению не подлежит.

Антикор призывает всех предпринимателей сообщать о неправомерных действиях со стороны чиновников на портал «e-Otinish», а также в Call-центр Антикоррупционной службы 1424 либо по адресам на сайте агентства и его территориальных департаментов.