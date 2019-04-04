Сотрудников дочерней компании АО "НК "КТЖ" подозревают в злоупотреблении полномочиями

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Должностные лица дочерней компании АО "НК "КТЖ" - АО "KTZ Express" подозреваются в злоупотреблении полномочиями. Об этом на брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщил глава департамента по связям с общественностью АДГСПК РК Арман Бердалин, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В злоупотреблении полномочиями подозревают сотрудников дочерней компании АО "НК КТЖ". Они обвиняются в том, что незаконным списанием дебиторской задолженности иностранной компании в размере более одного миллиарда тенге повлекли причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства", – сказал Бердалин.
По его словам, после вмешательства Нацбюро, указанная сумма была восстановлена и зачислена как дебиторская задолженность на счет АО "KTZ Express".
Расследование продолжается.