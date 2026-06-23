Сотрудников госорганов уволили за азартные игры в Туркестанской области

Об этом сообщили в прокуратуре области

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Прокуратурой Сарыагашского района Туркестанской области проведён анализ соблюдения сотрудниками государственных органов требований законодательства, служебной дисциплины и ограничений, установленных для государственных служащих,сообщает Kazpravda.kz

По результатам анализа выявлены факты участия сотрудников государственных органов в азартных играх в рабочее время.

"Указанные действия противоречат принципам государственной службы, требованиям служебной этики и подрывают авторитет государственных органов. По выявленным нарушениям прокуратурой внесён акт прокурорского надзора, в результате рассмотрения которого 4 сотрудника государственных органов освобождены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.

Органы прокуратуры продолжат работу по обеспечению законности, укреплению служебной дисциплины и предупреждению правонарушений, дискредитирующих государственную службу.