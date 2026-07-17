В Атырауской области виновник смертельного ДТП получил реальный срок

В Атырауской области завершилось рассмотрение уголовного дела по факту резонансного дорожно-транспортного происшествия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

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21 августа 2023 года на автодороге Атырау - Астрахань водитель допустил ДТП, в результате которого погибли три человека, еще несколько получили телесные повреждения различной степени тяжести. После завершения расследования, данное дело в 2024 году было направлено в суд для рассмотрения по существу. Однако, судебные решения неоднократно пересматривались и отменялись вышестоящими инстанциями, тем самым, длительное время не удавалось обеспечить наказание виновного.

По итогам нового рассмотрения 23 февраля 2026 года гособвинители добились справедливого решения суда: водителю назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. 4 июня 2026 года судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда оставила обвинительный приговор без изменения.

Данный пример свидетельствует о неотвратимости наказания за уголовное деяния, в том числе связанные с грубыми нарушениями Правил дорожного движения, повлекшие тяжкие последствия. Только за пять месяцев текущего года судами рассмотрено 28 уголовных дел, по результатам которых 18 лиц осуждены к реальному лишению свободы.

Прокуратура призывает всех участников дорожного движения проявлять максимальную внимательность на дорогах и ответственность, неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения и помнить, что цена одной ошибки может стоить человеческой жизни.