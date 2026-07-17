Работу в Англии предлагал мошенник из Астаны

Житель города размещал объявления в социальной сети TikTok с предложением помочь с трудоустройством в Англию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе переписки в социальной сети он создавал видимость оказания услуг, консультировал, направлял анкеты для заполнения, после чего убеждал перечислить деньги в качестве оплаты. Получив деньги, он не намеревался исполнять принятые на себя обязательства.

В результате его действий пострадали 10 граждан, а общая сумма ущерба составила свыше 1 млн теңге.

Вина подсудимого была доказана совокупностью исследованных в суде доказательств.

С учетом признания вины, раскаяния подсудимого, отсутствия судимости, а также добровольного возмещения материального ущерба, приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

На осужденного возложен ряд обязанностей, в том числе запрет на изменение места жительства и работы без уведомления службы пробации, запрет на посещение развлекательных заведений (кафе, бары рестораны), связанных с употреблением алкогольных напитков, обязанность зарегистрироваться в качестве безработного при отсутствии работы, а также соблюдать установленное судом ограничение на пребывание вне места жительства в ночное время (с 22:00 до 06:00).

Кроме того, при отсутствии постоянного места работы или учебы осужденный подлежит ежегодному привлечению к принудительному труду в объеме 100 часов в течение всего срока наказания.