Правовая основа доверия

Открывая семинар, председатель Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии Ансар Усербаев подчеркнул, что предстоящие выборы имеют особое значение, поскольку впервые проходят в рамках новой Конституции.

По его словам, важнейшими задачами организаторов остаются строгое соблюдение норм законодательства, обеспечение прозрачности всех избирательных процедур и укрепление общественного доверия к результатам голосования. Именно эти принципы лежат в основе современной избирательной системы и служат гарантией легитимности принимаемых решений.

Практической стороне подготовки к выборам был посвящен ряд тематических выступлений. Секретарь областной территориальной избирательной комиссии Мурат Базаркулов подробно остановился на особенностях выборов депутатов Курултая, разъяснив права и обязанности доверенных лиц политических партий. Особый акцент был сделан на персональной ответственности участников кампании за соблюдение требований закона и недопущение нарушений в ходе избирательного процесса.

Значительное внимание организаторы уделили деятельности наблюдателей. Член областной территориальной избирательной комиссии Кайратбек Мырзакелдиев и председатель Кентауской городской территориальной избирательной комиссии Бекзат Садуов разъяснили порядок организации их работы, юридичес­кие механизмы общественного контроля и нормы, регулирующие проведение предвыборной агитации. Как было отмечено, именно компетентность наблюдателей и доверенных лиц способствует укреплению принципов открытости и объективности выборов.

Отдельной темой стала работа в цифровом информационном пространстве. Председатель Сайрамской районной территориальной избирательной комиссии Сабит Реметов напомнил участникам об особенностях проведения агитационной кампании в средствах массовой информации и социальных сетях. Он подчеркнул, что развитие цифровых коммуникаций требует столь же строгого соблюдения законодательства, как и традиционные формы предвыборной деятельности.

Правовым аспектам избирательной кампании посвятил свое выступление председатель Байдибекской районной территориальной избирательной комиссии Марат Кырыкбаев. Он подробно разъяснил нормы законодательства, регулирующие права и обязанности участников выборов.

Завершился семинар открытым диалогом, в ходе которого представители политических партий получили разъяснения по вопросам практического применения норм избирательного законодательства. Такой формат взаимодействия способствует формированию единых подходов к организации избирательной кампании и позволяет свое­временно устранять возможные правовые риски.

Последовательная подготовка всех участников избирательного процесса, повышение их правовой компетентности остаются важнейшими условиями проведения честных, прозрачных и конкурентных выборов, соответствующих демократическим стандартам страны.