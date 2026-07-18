В Астане продолжаются рейды по соблюдению порядка в Ботаническом саду

Отдыхающим напоминают о запрете пикников и необходимости соблюдать правила парка

Фото: Акимат Астаны

В столичном Ботаническом саду продолжаются совместные профилактические рейды сотрудников акимата, полиции и прокуратуры, передает Kazpravda.kz.

Их цель - напомнить жителям о правилах поведения в общественных местах, предупредить загрязнение территории и пресечь незаконную торговлю. Особое внимание уделяется Ботаническому саду, Линейному парку и территории возле монумента «Байтерек».

Отдыхающим напоминают, что на территории Ботанического сада запрещено устраивать пикники, а заниматься спортом следует только на специально оборудованных площадках. По всему парку размещены предупреждающие знаки.

«Мы ведем профилактическую работу с населением. Кроме того, объясняем, что покупать сладкую вату и арендовать детские машинки у нелегальных продавцов небезопасно. Такая продукция не сертифицирована, а предприниматели не несут ответственности за возможные последствия. То же касается машинок с аккумуляторами - в жару существует риск возгорания», - отметил заместитель акима района Есиль Бакытжан Алдауов.

В прокуратуре района подчеркнули, что рейды направлены не только на выявление нарушений, но и на формирование бережного отношения к общественным пространствам. Жителям разъясняют требования законодательства, напоминают о необходимости соблюдать чистоту и убирать за собой мусор после отдыха.

К профилактической работе также подключены сотрудники полиции. По их словам, основная задача подобных мероприятий - обеспечить комфортный и безопасный отдых горожан и гостей столицы, а также предупредить возможные правонарушения. Во время рейдов гражданам разъясняют правила поведения в местах массового отдыха и призывают соблюдать установленный порядок.

#нарушение #Ботанический сад #закон и порядок

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