Сотрудников "СПК Шымкент" подозревают в хищении многомиллионной суммы

В Шымкенте при продаже социальной муки через СПК могли похитить порядка 69 млн тенге. К такому выводу пришли госаудиторы во время проверки АО «СПК Шымкент», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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О выявленных нарушениях государственные аудиторы проинформировали соответствующие органы.

«Факт хищения денежных средств в особо крупном размере при реализации социально-значимых товаров в виде 3000 тонн муки 1-го сорта выявили сотрудники Департамента АФМ по г. Шымкент. В отношении должностных лиц АО «СПК Шымкент» зарегистрировано досудебное расследование.

По заключению аудитора ДВГА г. Шымкента, сумма причиненного ущерба составила 68 млн 800 тыс. тенге», - рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Другие подробности дела в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК не разглашаются. Расследование продолжается.