Социальная сфера: скорость преобразований может быть еще выше, но...

Правительство , Общество , Здравоохранение , Образование
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За развитием образования, здравоохранения, да и всей социальной сферы в любом уважающем себя государстве принято следить с особым вниманием, так как именно по темпам открытия новых школ, больниц, культурных и других общественных объектов, повышения доходов и социальных выплат можно судить об эффективности государственного управления.

В Казахстане эти направления также находятся в фокусе внимания Правительства, о чем свидетельствуют статистические данные и запуск тех или иных социальных объектов, программ развития или мер поддержки.

Редакция сайта Primeminister.kz представила результаты работы, проделанной в социальной сфере республики в уходящем году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Образование

В первую очередь стоит затронуть волнующую всех казахстанских родителей сферу – образование. С начала года в республике было открыто 453 детских сада на 37,7 тысячи мест, в результате чего охват детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием достиг 98,4%.

По состоянию на 10 декабря свои двери также распахнула 201 новая школа на 106 тысяч ученических мест.

Школа в селе Баскудык Мунайлинского района (Мангистауская область)

В этом году по поручению президента принят Национальный проект «Комфортная школа». В рамках него до 2025 года планируется построить более 400 школ абсолютно нового формата на 842 тысячи мест, которые будут полностью оснащены необходимым учебным оборудованием, предметными кабинетами, компьютерными классами, лабораториями и мастерскими, системами видеонаблюдения и звукового оповещения, индивидуальными шкафчиками для детей и так далее.

Такие школы будут строиться по единому стандарту. В них будут предусмотрены условия для детей с особыми образовательными потребностями.

За счет нацпроекта планируется устранить нехватку ученических мест, ликвидировать аварийные и трехсменные школы. Параллельно с этим продолжится работа по подготовке и повышению квалификации учителей. Ожидается, что в целом к 2026 году будет выпущено порядка 100 тысяч специалистов.

Здравоохранение

Не менее важной для граждан сферой является и здравоохранение. В этом году открыты 87 новых объектов первичной медико-санитарной помощи, среди которых 4 поликлиники, 5 центров первичной медико-санитарной помощи, 24 врачебные амбулатории, 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 43 медицинских пункта. Большая часть этих объектов была открыта в сельской местности. При этом заработали два новых стационара в Мангистауской области, 72 аптечных пункта на базе медорганизаций и 161 аптека на селе.

Многопрофильная больница города Жанаозена (Мангистауская область)

Вместе с тем были внедрены профилактические осмотры для сельских жителей, запущен пилотный проект по проведению скрининга новорожденных на 49 наследственных заболеваний, расширены пакеты профосмотров детского населения и возобновлена работа медпоездов «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан», которые посетили 147 станций и оказали медицинскую помощь более 77 тысячам жителей отдаленных населенных пунктов.

В целом по стране службой скорой помощи обслужено около 4 млн вызовов, медицинской авиацией осуществлено более 1 тысячи вылетов, в стационарах пролечено порядка 1,5 млн больных, проведено свыше 350 тысяч операций и принято порядка 200 тысяч родов. 

Кроме того, за счет государства оказано более 18 тысяч сложных медицинских услуг (80 видов) и более 1 млн дорогостоящих медуслуг. В Центре Гамма-нож и ядерной медицины проведено более 300 высокотехнологичных операций, пролечено порядка 400 пациентов. В результате общая смертность населения по сравнению с прошлым годом снизилась на 28%, материнская – в 3,5 раза. При этом отмечается снижение показателей смертности от болезней системы кровообращения почти на 32%, рака – на 9%, травм – на 4%, органов дыхания – на 33%, туберкулеза – на 17%.

По поручению главы государства в текущем году также был утвержден новый Национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которого до 2026 года планируется построить, реконструировать и дооснастить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, модернизировать 12 действующих и открыть 20 новых многопрофильных районных больниц.

Эскизы медицинских объектов в рамках Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»

Вместе с тем в 2023 году начнется реализация трехлетнего комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Повышение доходов граждан

Говоря о развитии социальной сферы, нельзя обойти стороной вопрос повышения доходов граждан. В этом направлении Правительством реализуются специальные меры поддержки, а также разработана еще одна новая программа. 

Так, в текущем году была повышена заработная плата более 3 млн человек, в том числе врачам на 30%, учителям – на 25%, другим работникам бюджетной сферы – на 20%, производственному персоналу – на 10-50%. Кроме того, в рамках программы было создано 583 тысячи новых рабочих мест, хотя изначально планировалось создать 444 тысячи, то есть рост здесь дополнительно составил 31%.

Вместе с тем в нынешнем году была в 2 раза увеличена заработная плата ученых и выделено более 1 тысячи грантов на поддержку и поощрение молодых специалистов научной сферы. Талантливым ученым (до 35 лет включительно) также ежегодно предоставляется 50 государственных научных стипендий, а в 2023 году планируется продолжить увеличение размера стипендий студентов.

Учитывая, что в селах Казахстана проживает порядка 40% от общего числа жителей, по поручению главы государства в ближайшие пять лет будет выделен 1 трлн тенге на проект по увеличению доходов сельчан за счет расширения доступа к микрокредитованию.

Проект был успешно апробирован в Жамбылской области, теперь же будет проводиться работа по его масштабированию на все регионы страны, чтобы охватить более 1 млн сельчан. Ожидается, что в результате половина всех частных домохозяйств будет вовлечена в сельскохозяйственную кооперацию, а также появится порядка 350 тысяч новых рабочих мест. Уже в следующем году на эти цели предусмотрено 70 млрд тенге.

Социальные обязательства государства и обеспечение занятости

Выше речь шла о программах и мерах развития, но при этом государство продолжает в полном объеме выполнять и все свои социальные обязательства. Так, численность пенсионеров на сегодняшний день составляет порядка 2,2 млн человек, а получателей государственных пособий – 1,8 млн. В текущем году адресная социальная помощь была назначена более 140 тысячам семей или свыше 724 тысячам человек (в том числе 465,5 тысячи детей и 61 тысяча многодетных семей). Гарантированный социальный пакет назначен свыше 378 тысячам детей дошкольного и школьного возрастов. Ожидается, что в следующем году 4,4 млн человек получат увеличенные соцвыплаты на 4,6 трлн тенге.

В этом направлении также проводится работа по внедрению Цифровой карты семьи, которая станет основой системы упреждения социальных рисков казахстанских семей через предоставление установленных социальных госгарантий в проактивном формате. В рамках его пилотной реализации с 1 сентября 2022 года социальные выплаты уже были назначены 26 тысячам граждан.

Кроме того, по поручению президента РК срок оплачиваемого декретного отпуска по уходу за ребенком в стране будет увеличен до полутора лет. Размер выплаты на сегодня составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно. Гражданам республики после рождения ребенка в автоматическом режиме поступает и единовременное пособие: 38 МРП на первого, второго и третьего (более 110 тысяч тенге) и свыше 63 МРП (более 150 тысяч тенге) на четвертого.

Государство также на постоянной основе реализует и совершенствует меры содействия занятости граждан. В текущем году в рамках этой работы трудоустроено более 900 тысяч человек, в том числе 250 тысяч из числа молодежи. В 2023 году планируется трудоустроить порядка 1 млн человек.

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Несмотря на внешнеэкономические шоки, внутренние потрясения и другие трудности уходящего года, Правительство продолжает планомерно развивать социальную сферу. Да, скорость преобразований, улучшения гражданской инфраструктуры и ввода новых объектов может быть еще выше, но нужно принимать во внимание многочисленные факторы, влияющие на государство, в том числе и внешние. Важнее всего здесь то, что даже в сложные годы поступательная работа по повышению качества жизни граждан не останавливается.

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