Социально-значимые продтовары резко подешевели в Казахстане

Дана Аменова
корреспондент

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны

Фото: Kazpravda.kz

По состоянию на 9 сентября 2026 года, за отчетную неделю в Казахстане было отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

В течение недели снижение цен зафиксировано на картофель (-6,9%), лук  (-5,9%), белокочанную капусту (-5,1%), морковь (-4,5%), яблоки (-0,8%), хлеб (-0,4%), сыр (-0,3%).

Цены на пшеничную муку первого сорта, рожки, молоко и творог за отчетную неделю остались без изменений.

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Астане, Атырау, Жезказгане, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Семее и Туркестане (по -0,1%). В Алматы, Актобе, Караганде, Костанае и Таразе цены сохранились на уровне предыдущей недели.

«Средняя цена на лук по республике составила 156 тенге за килограмм. При этом самая низкая цена зафиксирована в Павлодаре – 123 тенге за килограмм. Средняя цена на морковь по стране составила 227 тенге за килограмм. Самая низкая цена зарегистрирована в Павлодаре – 146 тенге за килограмм. Средняя цена на картофель по республике составила 217 тенге за килограмм.

Наиболее доступные цены отмечены в Павлодаре – 152 тенге за килограмм и Костанае – 184 тенге за килограмм. Среднереспубликанская цена на помидоры составила 586 тенге за килограмм. Самая низкая цена отмечена в Таразе – 347 тенге за килограмм. Из мясной продукции средняя цена на говядину с костями по стране составила 3 819 тенге за килограмм, на кур – 1 747 тенге за килограмм», – отмечается в информации.

Напомним, показатель индекса цен на социально-значимые продовольственные товары рассчитывается еженедельно. Наблюдения за ценами осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице.

Изменения цен в динамике на социально-значимые продовольственные товары можно посмотреть на сайте Бюро национальной статистики АСПИР РК, и в информационно-аналитической системе «Талдау».

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