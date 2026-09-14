Алматы и Астана сохранили лидерство по числу сделок с жильем

Недвижимость,Статистика
Дана Аменова
корреспондент

1-комнатные квартиры пользуются наибольшим спросом в разных регионах страны 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В августе 2026 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 35 807. По сравнению с июлем 2026 года (37 158) количество сделок уменьшилось на 3,6%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики 

Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (7 690 – 21,5%) и Астана (6 398 – 17,9%), а также Карагандинская область (2 825 – 7,9%). Наименьшее количество сделок зарегистрировано в области Ұлытау – 277 сделок (0,8%).

По сравнению с июлем 2026 г. в августе наивысший рост зафиксирован в городе Алматы (5,9%), Костанайской (5,5%) и Карагандинской (5,1%) областях. Наибольший спад зарегистрирован в Алматинской (-21,1%), Атырауской (-15,7%) и Жамбылской (-13,7%) областях. 

«Количество сделок с жильем в многоквартирных домах по сравнению с июлем 2026 года уменьшилось на 3% (на 856 сделок). Всего в августе 2026 года по квартирам  совершено 27 719 сделок, что составляет 77,4% от общего числа сделок. Основная доля продаж жилья в многоквартирных домах приходится на города Алматы (26%), Астана (22,6%), а также Карагандинскую область (8,4%). Лидерами по количеству продаж стали 1-комнатные квартиры, по которым в августе 2026 года зарегистрировано 10 806 сделок», – отметили в Бюро нацстатистики.

Кроме того, в августе 2026 года по сравнению с июлем количество сделок по индивидуальным домам также уменьшилось на 5,8% (на 495 сделок). Всего в августе зафиксировано 8 088 сделок. Наивысший рост в количестве сделок по индивидуальным домам зафиксирован в Кызылординской (7,8%), Карагандинской (6,3%) областях и области Жетісу (2,7%). Наибольшее уменьшение наблюдается в Восточно-Казахстанской (-15%) области, городе Алматы (-14,6%) и Актюбинской (-12,3%) области.

Количество сделок купли-продажи жилья за август 2026 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 13,5% (с 41 380 до 35 807 сделок). Наибольший рост отмечен в Туркестанской (+9,8%) области, а наибольшее снижение – в городе Астана (-32,3%). По сравнению c январем-августом 2025 года количества сделок в январе-августе 2026 года сократилось на 4,3%.

#Астана #Алматы #жилье #сделки

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