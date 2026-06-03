Социсследования в эпоху цифровизации: тренды и вызовы

В Алматы прошел форум «Социологические исследования в эпоху цифровизации: тренды и вызовы», посвященный актуальным изменениям в данной сфере, связанным в том числе с использованием новейших технологий.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мероприятии приняли участие казахстанские и зарубежные эксперты, известные социологи из Китая, Нидерландов, США и других стран, а также представители исследовательских организаций, академического сообщества и аналитических центров.

Мероприятие было организовано Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) совместно с Университетом Нархоз.

– Вопросы социологии занимают особое место в деятельности института. Проведя своего рода диагностику отрас­ли, мы с коллегами в КИСИ пришли к выводу, что сегодняшнее состоя­ние этой сферы необходимо обсуждать совместно со всем профессиональным сообществом. Именно так родилась идея проведения форума, – отметил директор КИСИ Жандос Шаймарданов.

Цель форума, по его словам, состоит в том, чтобы не просто обсудить социо­логические методы, а понять, как в целом должна меняться социо­логия, чтобы сохранять точность и надежность.

Характеризуя современную ситуацию, доктор социологических наук Айгуль Забирова заявила, что в настоящее время исследования оказываются в ситуации, когда привычные инструменты уже не обеспечивают прежней устойчивости, а новые подходы еще не получили полного методологического осмысления.

Так, падение числа откликов, усталость респондентов, усложнение дос­тупа к аудитории стали глобальными тенденциями. При этом традиционные инструменты, такие как телефонные опросы, уже не работают: из-за мошеннических схем, реализуемых по телефону, респонденты не отвечают на звонки с незнакомых номеров.

– Все это влияет на процесс проведения исследований. Одновременно растет объем цифровых данных, появляются новые аналитические возможности. Речь идет не об отдельных изменениях, а о постепенной перестройке всей исследовательской практики. Перед экспертным сообществом стоит задача не механического копирования зарубежного опыта, а поиска решений, наиболее соответствующих казахстанским условиям и особенностям нашего общества, – подчеркнула Айгуль Забирова. – Мы думаем над тем, чтобы сочетать между собой традиционные методы, так называемые опросы лицом к лицу, с онлайн-опросами, которые сейчас активно используются в мире, – отметила она.

В рамках форума международные экс­перты представили ведущие мировые практики проведения исследований.

Так, разработчик нидерландской панели LISS, исследователь Centerdata Марсель Дас продемонстрировал опыт одной из наиболее авторитетных вероят­ностных онлайн-панелей в мире. Он рассказал о принципах формирования выборки, механизмах удержания респондентов и интеграции данных панельных исследований с государственными административными регистрами.

Опытом долгосрочного изучения семей в Китае – China Family Panel Studies – поделился профессор социо­логии Принстон­ского университета, научный руководитель проекта CFPS Ю Се. Он рассказал о принципах построения лонгитюдных исследований, особенностях формирования выборки домохозяйств и анализа межпоколенческих отношений в быстро меняющемся обществе.

Своим мнением о современных тенденциях в социологии поделилась директор Института социологии, академик, доктор социологических наук Зарема Шаукенова. Она отметила, что развитие цифровых технологий ведет к трансформации предметного поля и методологичес­кого аппарата исследований множества научных дисциплин, и социо­логия – не исключение.

– Наряду с данными массовых соцоп­росов возникает возможность использовать для зондажа общественного мнения информацию, полученную на основе безопросного сбора социологических данных из соцсетей и прочих интернет-ресурсов. Для терминологической фиксации феномена общественного мнения, формирующегося в виде цифровых следов в медиасетях, исследователями предложено понятие «незапрошенное общественное мнение», – подчерк­нула она.

Как пояснила Зарема Шаукенова, в традиционных опросах общественного мнения социолог задает респондентам интересую­щие его вопросы и предлагает выбрать ответы из заранее подготовленных вариантов. Пользователи же социальных сетей сами формируют повестку и темы для коллективного обсуждения, сами ставят вопросы и формулируют ответы на них, выражают одобрение или несогласие с мнениями друг друга.

– Скрываясь под маской своего аватара, участник социальных сетей может предельно откровенно высказаться по любому острому вопросу, что по большей мере опасаются делать участники тех же фокус-групп. Еще 10 лет назад это казалось экзотикой, противостоящей академически респектабельной социологии. Сегодня же представляется, что именно в разработке таких методов заключается наиболее перспективное направление – валидизация результатов исследования общественного мнения, циркулирующего в соцсетях. Это большой вызов для нового поколения социологов. Тот, кто сможет ответить на него, безусловно, обретет заслуженное признание, – подчеркнула Зарема Шаукенова.

Одним из ключевых спикеров форума стал профессор Университета Висконсин-Мэдисон (США) Теодор Гербер, представивший сравнительный анализ социальной стратификации и мобильности в Центральной Азии. Он отметил необходимость более активного включения региона в международные социсследования и подчеркнул, что качество институтов остается одним из важнейших факторов социальной мобильности и общественного развития.

Международный опыт измерения субъективного благополучия представил заместитель директора Национального инс­титута статистики и экономических исследований Люксембурга (STATEC) Франческо Сарачини. По его мнению, современная исследовательская повестка все больше смещается от оценки исключительно экономических показателей к комплексному анализу качества жизни и восприятия будущего самими гражданами.

В ходе форума его участники обсудили состояние социологической науки в Казахстане, современные исследовательские практики и перспективы развития социсследований в условиях­ цифровой трансформации общества. Кроме того, в рамках форума КИСИ представил ряд аналитических и научных публи­каций.