Соцобъекты Астаны переводят на газ: экономия свыше 1 млрд тенге

Аким Астаны Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о ходе подключения домов и соцобъектов к газу, передает официальный сайт столичного акимата.

«Подключаем социальные объекты к газу. В жилых массивах столицы есть социальные объекты, которые не подключены к центральной системе отопления. Отапливались они через автономные источники тепла: через уголь либо, как большинство, через дизельное топливо, что в разы затратнее.

Из 20 соцобъектов (район Алматы и Сарыарка) на газ перевели уже 13 объектов, по оставшимся 7 объектам ведутся пусконаладочные работы. В их числе также 3 районных котельных, которые отапливали ряд многоквартирных жилых домов в ЖМ. Общая экономия за счет перевода данных объектов на газ составит более 1 млрд тенге в год.

К примеру, если ранее школа №40 при отоплении на дизельном топливе затрачивала порядка 160 млн тг в год, то при газе сумма сократилась почти в 4 раза. Экономия центра соцобслуживания «Шарапат» составляет более 60 млн тг в год.

Встретился с жителями района Коктал-1, которые перевели дома на газ. Горожане отмечают удобства: не нужно покупать уголь, вычищать золу, быть привязанным к дому 24/7, газификация – экологично и безопасно.

Практически ежедневно растет количество домов, подключенных к газу. На сегодня к газу подключено уже более 6 тыс. домов. Полностью обеспечили доступом к газу районы Сарыарка и Алматы. Для этого построили свыше 680 км газораспределительных сетей, подвели внутриквартальные сети.

В районах Байконыр и Есиль ведутся работы по строительству подводящего газопровода (внутриквартальные сети в 2023г). В текущем году начато строительство подводящих сетей газа к районным котельным «Туран», «Тельмана» и к жилым массивам «Ильинка» (Уркер), «Ондирис», «Тельман», «Пригородный», мкрн «Family Village» и «Garden Village». Ведется проектирование в мкрн Чубары.

Для облегчения подключения домов к газу ранее приняли ряд мер: вдвое сократили список документов для подключения домов к газу; более чем в 2 раза увеличили сумму, которую мы выделяем нуждающимся категориям населения (до 430 тыс); на бесплатной основе выдаются приборы учета газа (счетчики); имеется рассрочка и беспроцентное кредитование через банки на газификацию дома», - написал аким столицы.

Газификация столицы находится на контроле у Главы государства. Газификация позволит не только значительно улучшить экологию города, но и создать более комфортные условия для жителей частного сектора.