Соцсеть X назвала «лучший мем» 2024 года

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

К объявлению прикреплена инфографика, показывающая, что на платформе X в 2024 году было опубликовано более 7,7 миллиона постов с упоминанием Му Ден, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

«Поздравляем Му Ден с тем, что она стала нашим лучшим мемом года», – говорится в официальном заявлении.

Родившись 10 июля 2024 года у карликовых бегемотов Тони и Джоны, Му Ден быстро покорила сердца пользователей социальных сетей после того, как зоопарк Кхао Кхео в Таиланде поделился ее фотографиями.

В ноябре Му Дэн выбрала победителя президентских выборов в США. Бегемотихе предложили выбрать один из двух фруктовых тортов, на каждом из которых были написаны имена кандидатов в президенты Штатов. Животное подошло к лакомству с надписью «Дональд Трамп» и выбрало это блюдо.