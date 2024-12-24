Соцсеть X назвала «лучший мем» 2024 года

В мире , Lifestyle , Итоги года
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Им стал детеныш карликового бегемота Му Ден

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

К объявлению прикреплена инфографика, показывающая, что на платформе X в 2024 году было опубликовано более 7,7 миллиона постов с упоминанием Му Ден, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

«Поздравляем Му Ден с тем, что она стала нашим лучшим мемом года», – говорится в официальном заявлении.

Родившись 10 июля 2024 года у карликовых бегемотов Тони и Джоны, Му Ден быстро покорила сердца пользователей социальных сетей после того, как зоопарк Кхао Кхео в Таиланде поделился ее фотографиями.

В ноябре Му Дэн выбрала победителя президентских выборов в США. Бегемотихе предложили выбрать один из двух фруктовых тортов, на каждом из которых были написаны имена кандидатов в президенты Штатов. Животное подошло к лакомству с надписью «Дональд Трамп» и выбрало это блюдо.

 

#мем #бегемот #соцсеть Х

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